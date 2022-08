Elektromobilität Türkei produziert erste Batterien für eigenes Elektro-SUV

Istanbul Die Türkei treibt die Massenproduktion eines heimischen Elektroautos Schritt für Schritt voran. Nach der Testfertigung des Elektro-SUV der Eigenmarke Togg hat ein türkisch-chinesisches Konsortium bekannt gegeben, die erste Batterie für den Stromer hergestellt zu haben. Anfang 2023 soll die Serienproduktion von Batterien und Autos in der Türkei beginnen – auch der rasche Export nach Deutschland steht auf der Agenda.

Siro, ein Gemeinschaftsunternehmen zwischen Togg und dem chinesischen Batteriezellenhersteller Farasis, fertigt die Batterien in Gebze, östlich von Istanbul. „Die erste Batterie hat alle Tests erfolgreich bestanden“, bestätigte das Unternehmen dem Handelsblatt.

Im eigenen Entwicklungszentrum würden die Batterien nun auf verschiedene Anwendungsfälle „mit besonderem Fokus auf Elektrofahrzeuge“ hin geprüft. Die Massenfertigung soll Anfang 2023 beginnen – genau dann, wenn auch die ersten Togg-Fahrzeuge produziert werden sollen.

Das türkische Elektroauto hat dem Unternehmen zufolge je nach Akku eine maximale Reichweite von 300 bis 500 Kilometern. Die beiden Batterietypen treiben im Basismodell einen 203 PS (149 kW) starken Motor an, der das Auto in 7,6 Sekunden von null auf 100 Stundenkilometer beschleunigt. Daneben soll es eine 404 PS (297 kW) starke Variante mit Allradantrieb geben.

Die Produktion effizienter und kostengünstiger Akkus für Elektroautos ist mitentscheidend für die Wende von Verbrennermotoren zu umweltschonenderen Stromern. Der Volkswagen-Konzern startete im Juli mit dem Bau einer Batteriefabrik in Salzgitter, in drei Jahren sollen die ersten Batterien produziert werden. Auch Tesla baut in Grünheide bei Berlin eine solche Fabrik.

Der Togg-Chef will 2023 die Serienproduktion starten. (Foto: Reuters) Gürcan Karakas

Der weltgrößte Hersteller von Batteriezellen, die chinesische Firma CATL, errichtet in Thüringen seit 2019 eine Produktionsstätte für den Autoantrieb der Zukunft. Ende dieses Jahres soll die Fertigung beginnen.

Das türkisch-chinesische Konsortium Siro befindet sich damit mitten in einem Rennen um eine fabriknahe Batterieproduktion. Auch bei Togg selbst laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Die ersten Testwagen seien vom Band gelaufen, bestätigt Firmenchef Gürcan Karakas dem Handelsblatt. Bei dem sogenannten Manufacturing Try-out werden die Betriebsprozesse der neu gebauten Fabrik nahe Istanbul eingespielt.

Elektroauto-Produktion: Die Türkei bietet Standortvorteile

„Anfang November werden wir die Prozesse perfektioniert haben und dann in dieser Form einfrieren“, sagte Karakas kürzlich dem Handelsblatt. „Dann haben wir die Serienreife unserer Fertigungsanlage.“ Ende des ersten Quartals kommenden Jahres, nach Abschluss der technischen Qualifikations- und Zertifizierungstests mit Blick auf europäische Normen, soll der Elektro-SUV auf den Markt kommen.

Die Türkei bietet einige Standortvorteile, die dem Land bei der künftigen Produktion von Elektroautos helfen könnten. So sind die Arbeitskosten in dem Land niedriger als in Europa und teilweise sogar China. Außerdem liegt das Land näher an großen Absatzmärkten wie Europa oder der arabischen Halbinsel.

Und vor allem im Nordwesten der Türkei existieren bereits mehrere Cluster für die Autoproduktion. Autoteile, die auch in Elektrofahrzeugen verbaut sein müssen, wie etwa Sitze oder Scheibenwischer, werden ohnehin seit Jahren in der Türkei produziert und entstehen nahe dem Togg-Werk.

In Deutschland läuft die Förderung für Elektroautos spätestens im kommenden Jahr aus. Ab dann müssen sich alle Anbieter über die echten Marktpreise durchsetzen. Ein schwieriges Umfeld für die Premiumhersteller – und vielleicht eine gute Chance zum Eintritt für günstige Konkurrenten, die Deutschland bereits als wichtigen Markt ausgemacht haben. Nun muss Togg die letzten Zweifler überzeugen, dass das Fahrzeug tatsächlich in Serie produziert werden kann.

