Elektromobilität Volkswagen sichert sich Batterierohstoffe aus brasilianischen Minen

Nickelverarbeitung in Indonesien

Zürich, Düsseldorf Die Autobauer Volkswagen und Stellantis sowie der Bergbaukonzern Glencore unterstützen den Kauf von zwei Minen für Batterierohstoffe in Brasilien durch das Finanzunternehmen ACG. Das teilte ACG, eine in London gelistete Börsenhülle (Spac), am Montag mit.

ACG will dem Finanzinvestor Appian für eine Milliarde Dollar eine Nickelsulfid- und eine Kupfermine abkaufen. Die Volkswagen-Tochter Powerco werde eine Vorauszahlung von 100 Millionen Dollar für Nickelsulfid leisten. Ebenso hohe Summen steuern jeweils Stellantis, Glencore und ein Bergbau-Investmentfonds bei. Die übrigen Mittel sollen am Kapitalmarkt beschafft werden.

Nickel ist ein zentraler Bestandteil der am Markt am weitesten verbreiteten Hochleistungsbatteriezellen für Elektroautos. Kupfer wird ebenfalls in großem Umfang benötigt, einerseits für Stromkabel im Elektroauto, andererseits für die Ladeinfrastruktur.

Der Deal unterstreicht den Strategiewechsel der großen Autobauer bei der Rohstoffbeschaffung: Statt sich auf Zulieferer sowie die Absicherung von Preisrisiken an den Finanzmärkten zu verlassen, sichern sich die Konzerne verstärkt mit Direktbeteiligungen an Minenunternehmen den Zugriff auf wichtige Rohstoffe.

Ein VW-Sprecher bestätigte, dass die Powerco, in der Volkswagen sein Batteriegeschäft gebündelt hat, neben der Beteiligung an ACG auch einen langfristigen Abnahmevertrag für Nickelmetall unterzeichnet hat. Es soll von Glencore in Kanada und Norwegen zu hochreinem Nickelkonzentrat weiterverarbeitet werden. „Powerco sichert damit den Hochlauf der Zellproduktion zu wettbewerbsfähigen Preisen ab“, hieß es dazu.

Rohstoffe: Marktverwerfungen leiten Umdenken ein

Bereits im August vergangenen Jahres hatte Powerco bekannt gegeben, sich ebenso wie Mercedes-Benz am Rohstoffabbau in Kanada beteiligen zu wollen. Lange hatten deutsche Autobauer das Risiko von Direktinvestitionen in Minenprojekte gescheut. Doch beispiellose Marktverwerfungen bei kritischen Batterierohstoffen haben die Konzerne zu einem Umdenken bewogen.

So hatte sich etwa der Preis für Lithiumcarbonat in Batteriequalität für den asiatischen Markt zwischen Ende 2020 und Anfang 2023 der Bank of America zufolge von um die 6000 Dollar pro Tonne auf über 60.000 Dollar verzehnfacht. Lithium ist ebenfalls ein zentraler Bestandteil von Elektroautobatterien.

Die russische Invasion in die Ukraine löste zudem im März 2022 einen Run auf Nickel an der Londoner Rohstoffbörse aus und katapultierte den Preis innerhalb weniger Tage von weniger als 20.000 Dollar pro Tonne auf über 100.000 Dollar – so viel wie noch nie. In dem Chaos wäre die Börse beinahe untergegangen. Auch VW hatte zu der Zeit Nickel-Preisanstiege dort abgesichert.

Branchenschätzungen zufolge machen Rohstoffkosten bis zu 80 Prozent der Kosten für die Batterie eines Elektroautos aus. Mit Direktbeteiligungen wie bei ACG wollen sich VW, Stellantis und andere daher von solchen Marktverwerfungen unabhängiger werden.

Glencore will schon lange mit VW ins Geschäft kommen

Der Deal unterstreicht zudem die wachsende Bedeutung der Metallverarbeitung außerhalb Chinas. Er ist daher auch für Glencore ein Erfolg: Der Schweizer Rohstoffriese positioniert sich als führender Anbieter von Metallen für die Energiewende und versucht seit Langem, direkt mit VW ins Geschäft zu kommen. Die nun geschlossene Vereinbarung zur Aufbereitung von Nickel in den Werken von Glencore ist der erste öffentlich bekannte Deal zwischen den beiden Konzernen.

Lange haben deutsche Autobauer das Risiko von Direktinvestitionen in Minenprojekte gescheut. (Foto: Bloomberg) Elektroautoproduktion bei VW in Zwickau

Dabei ist das Geschäft nicht ohne Risiko: Zuvor war der Verkauf der beiden brasilianischen Minen an das südafrikanische Unternehmen Sibanye-Stillwater gescheitert. Sibanye-Stillwater war im Januar von dem Vertrag mit Verweis auf eine geotechnische Instabilität der Nickelmine zurückgetreten. Eigentümer Appian wies dies als falsch zurück und verklagte den Käufer auf 1,2 Milliarden Dollar. ACG erklärte, volles Vertrauen in die ausbaufähigen Minen zu haben.

Hinter den Kulissen zieht mit ACG-Chef Artem Volynets ein erfahrener und bestens vernetzter russisch-britischer Rohstoffmanager die Strippen. Volynets fädelte 2007 die Fusion der Aluminiumgeschäfte von Glencore und den beiden russischen Aluminiumkonzernen Rusal und Sual ein. An dem Deal waren die heute sanktionierten russischen Oligarchen Oleg Deripaska und Wiktor Wekselberg beteiligt.

Von 2010 bis 2013 führte Volynets die Holding En+ von Deripaska. 2014 machte er sich selbstständig und gründete ACG als Beratungs- und Investmentunternehmen.

Mehr: VW-Chef Blume plant „größten Umbau seit Jahrzehnten“