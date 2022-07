Elektrotechnikkonzern ABB will Tochterunternehmen Accelleron an die Börse bringen

Accelleron soll an die Schweizer Börse gehen. Für 20 ABB-Aktien sollen Eigner eine von Accelleron erhalten. Nun entscheidet die Aktionärsversammlung.

Der ABB-CEO hat den Börsengang an diesem Mittwoch angekündigt. (Foto: ABB) Björn Rosengren

Zürich Der Elektrotechnikkonzern ABB will das Turbolader-Geschäft Accelleron über einen Börsengang abspalten. Geplant ist ein Listing an Schweizer Börse SIX für den 3. Oktober 2022.

ABB-Chef Björn Rosengren sagte am Mittwochabend: „Mit dieser Entscheidung setzt ABB ihre Portfoliobereinigung fort und ermöglicht den Aktionären die aktive Teilhabe am künftigen Wachstum dieses Schweizer Champions.“

Für jeweils 20 ABB-Aktien sollen die ABB-Eigner eine Accelleron-Aktie erhalten. Der Börsengang benötigt für den Spin-Off die Zustimmung der Aktionärsversammlung am 7. September.

Der Hersteller von leistungsstarken Turboladern für Diesel- und Gasmotoren erwirtschaftete im vergangenen Jahr mit 2300 Mitarbeitern einen Umsatz von 756 Millionen Dollar. Accelleron helfe, den Treibstoffverbrauch und die Emissionen von Kundenanwendungen zu reduzieren und ihre Umweltbilanz zu verbessern.

Mit einer operativen Marge von 25 Prozent übertrifft der Bereich den Wert des ganzen Konzerns deutlich. Accelleron peile hohe Dividendenausschüttungen an. Firmenchef sei Daniel Bischofberger, dem Verwaltungsrat solle Oliver Riemenschneider vorstehen.

Börsengang für Ladesäulensparte bleibt verschoben ABB hatte bereits im November 2020 angekündigt, das Turbolader-Geschäft abstoßen zu wollen. Bisher hatte der Siemens-Rivale aber offen gelassen, ob dies auf dem Weg einer Ausgliederung über ein Listing an der Schweizer SIX oder über einen Verkauf passieren soll. >> Lesen Sie hier: ABB verschiebt Börsengang der Ladesäulen-Sparte auf unbestimmte Zeit Accelleron ist nicht der einzige ABB-Bereich, der an die Börse gehen soll. Auch das Geschäft mit Ladesäulen für Elektrofahrzeuge will der Konzern aus Zürich an die SIX bringen. ABB hatte den Schritt angesichts des turbulenten Marktumfelds im Juni aber auf unbestimmte Zeit verschoben. Während der Konzern bei der Ladesäulen-Tochter die Mehrheit der Anteile behalten will, ist bei Accelleron eine vollständige Trennung geplant. Mehr: Siemens wächst weiter stark – doch die Investoren wollen mehr von CEO Roland Busch