Elon Musk Musk verkauft Tesla-Aktien im Wert von sieben Milliarden Dollar

Das Geld brauche er für den Fall, dass die Gerichte ihn zwingen, die Twitter-Übernahme zu vollziehen, sagte Tesla-Chef Elon Musk.

Der Chef des E-Autobauers hat offenbar ein weiteres Aktienpaket abgestoßen. (Foto: AP) Elon Musk

New York Elon Musk hat Tesla-Aktien im bislang beispiellosen Umfang von 6,9 Milliarden Dollar verkauft. Das Geld brauche er für den Fall, dass Twitter Inc. ihn zwinge, die Übernahme des Kurznachrichtendienstes trotz seines Unwillens zu vollziehen, erklärte der Chef der Tesla Inc. per Tweet. Nach Berechnungen von Reuters besitzt er nun knapp 15 Prozent des Autoherstellers.

„Für den (hoffentlich unwahrscheinlichen) Fall, dass Twitter den Abschluss dieses Geschäfts erzwingt und einige Eigenkapitalgeber nicht einsteigen, ist es wichtig, einen Notverkauf von Tesla-Aktien zu vermeiden“, schrieb Musk am Dienstagabend, nachdem die Verkäufe in einer Reihe von Pflichtmitteilungen bekanntgegeben worden waren.

Auf die Frage von Followern, ob er mit dem Verkauf fertig sei und Tesla-Aktien wieder kaufen würde, wenn der 44-Milliarden-Dollar-Deal nicht abgeschlossen wird, antwortete Musk mit „Ja.“