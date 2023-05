Elring-Klinger Scheidender CEO Stefan Wolf hat die Zahlen etwas aufgebessert

Der scheidende Vorstandsvorsitzende hat den Motordichtungshersteller aus dem Südwesten grundlegend umgebaut. Sein Nachfolger steht noch nicht fest.

Ein letztes Mal präsentierte der CEO die Quartalsbilanz – seine Nachfolge ist offen. (Foto: PR / ElringKlinger) Stefan Wolf

Dettingen Mit einem leichten Wackler in der Stimme verabschiedet sich Stefan Wolf: „Ich war 26 Jahre bei Elring–Klinger, 18 Jahre im Vorstand, davon 17 Jahre als CEO“, sagte der scheidende Vorstandsvorsitzende des Autozulieferers am Dienstag bei der für ihn letzten Präsentation der Quartalszahlen. Ein kurzes Dankeschön ans Auditorium, kaum eine halbe Minute dauern die Worte in eigener Sache. Dann die Fragen der Analysten.

Am Gründonnerstag hatte der Aufsichtsrat die Trennung vom 61-jährigen Juristen verkündet. Wolfs Vertrag wäre noch bis 2027 gelaufen, erst vor einem Jahr war das Arbeitspapier verlängert worden. Man wolle damit die Kontinuität an der Spitze des Hauses gewährleisten, hieß es damals vonseiten des Kontrollgremiums.