Düsseldorf Der europäischen Autoindustrie droht wegen der drastisch gestiegenen Energiepreise der Verlust der Wettbewerbsfähigkeit. Davor warnt die Strategieberatung Berylls in einer aktuellen Untersuchung. „Eine Annäherung der Unterschiede in den Weltregionen ist auch mittelfristig nicht zu erwarten, was Europa zum klaren Verlierer der Entwicklung macht und Fahrzeuge aus europäischer Produktion weiter verteuern dürfte“, schreiben die Energieexperten Alexander Timmer und Stefan Schneeberger darin.

Autohersteller wie Volkswagen nehmen diese Hinweise sehr ernst. VW-Markenchef Thomas Schäfer sieht die Konkurrenzfähigkeit durch die hohen Energiepreise ebenfalls in Gefahr. „Ich bin tief besorgt“, sagte der Manager kürzlich.

Die Berylls-Experten weisen darauf hin, dass die Energiepreise in Nordamerika und in China zwar auch gestiegen sind, das aber längst nicht so stark. Die Energiekosten machten die Umsetzung von Neubauvorhaben in Europa zunehmend schwieriger. Das zeige etwa die Diskussion um das geplante Batteriewerk des schwedischen Herstellers Northvolt in Schleswig-Holstein, das wegen steigender Energiepreise auf Eis gelegt worden ist.

