Energiekrise Audi-Chef Duesmann zeigt sich offen für autofreie Tage und Tempolimit

München, Ingolstadt Audi-Chef Markus Duesmann hat sich in der aktuellen Krise offen für Maßnahmen wie autofreie Tage und Tempolimits gezeigt. „Um uns in Deutschland besser einzustimmen auf die Lage und die Notwendigkeit des Sparens, könnte es wieder autofreie Tage geben, so wie in den 1970er Jahren“, sagte er der „Süddeutschen Zeitung“ am Mittwoch.

Sollte es autofreie Tage geben, würde Duesmann sie auch privat nutzen, sagte er: „Wenn es ein Sonntag ist, werde ich mit meinem Rennrad über die gesperrte Autobahn fahren.“

Auch ein Tempolimit könne ein hilfreiches Symbol sein. „Wir müssen umdenken, uns klar werden, dass sich unser Leben ändert.“ Geld „als einziger Regler“ reiche für die aktuelle außergewöhnliche Situation nicht aus.

Damit hat der Audi-Chef auch seine persönliche Haltung zu einem Tempolimit geändert. Noch im Jahr 2020 hatte sich Duesmann im Interview mit dem Handelsblatt gegen eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf deutschen Autobahnen ausgesprochen. „Der Effekt auf das Klima ist umstritten und durch eine intelligente Steuerung des Verkehrs besser erreichbar", sagte Duesmann damals.

