Energiekrise „Bürokratiemonster, fehlende Planungssicherheit“: Energieintensive Firmen klagen über Gaspreisbremse

Düsseldorf Zu unsicher und zu bürokratisch: Die seit Beginn des Jahres geltende Gaspreisbremse für die Industrie, mit der die Bundesregierung die stark gestiegenen Gaspreise abfedern will, erfüllt offenbar nur bedingt ihren Zweck. Viele Mittelständler fürchten, dass die Hilfe gar nicht oder zu spät ankommt. Das zeigen Recherchen des Handelsblatts in energieintensiven Industrien wie Stahl, Metallverarbeitung und Chemie.

Grund sind die Auflagen zum Abrufen der Subvention. „Wir würden die Hilfe gern in Anspruch nehmen, doch so, wie die Preisbremse ausgestaltet ist, halten wir das für unmöglich“, sagt Rolf Cramer, Geschäftsführer der Druckguss Westfalen GmbH. Seine Aluminiumgießerei rechnet für 2023 mit einer Verdreifachung der Kosten bei der Gasbeschaffung. „Das kann kein Unternehmen tragen“, sagt Cramer. Die Ausgestaltung der Preisbremse sei eine „Katastrophe“.

Das größte Problem: Die Hilfe wird unter anderem von der wirtschaftlichen Situation der Unternehmen im Gesamtjahr 2023 abhängig gemacht. Doch zu einer validen Prognose sehen sich die Unternehmer angesichts der drohenden Rezession kaum in der Lage.

Diese Ausgestaltung hat bereits zahlreiche Unternehmen dazu gebracht, auf einen Antrag vorerst zu verzichten. „Wir haben diese Hilfen erst mal in unsere Planung für 2023 nicht einbezogen“, erklärt Karl Haeusgen, Chef der Münchener Hawe Hydraulik und Präsident des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA).

Gleiches beobachtet er bei anderen Firmen. Und in der Chemiebranche hält laut einer Umfrage nur ein Drittel der Firmen die Preisbremse in der jetzigen Form für hilfreich.

Industriestandort in Gefahr

Auch in anderen Branchen ist die Sorge groß: „Der mittelständische Industriestandort Deutschland ist in Gefahr“, sagt Max Schumacher, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Gießerei-Industrie (BDG). Die Unternehmen fordern dringend Nachbesserungen.

Grundsätzlich können Industrieunternehmen die Hilfen beantragen, wenn sie einen Jahresbedarf von mehr als 1,5 Millionen Kilowattstunden Gas haben. „Bei bis zu zwei Millionen Euro an Mehrkosten fürs Gas bekommt man diese zu 100 Prozent erstattet – bei vier Millionen nur zur Hälfte“, erläutert BDG-Chef Schumacher.

Die Summe, die erstattet wird, stagniert also nach seiner Darstellung. Für ihn ist aber beispielsweise unklar, ob man auch nur einen Teil der Kosten gelten machen kann: Ob es ein Wahlrecht gebe, sagt Schumacher, „das weiß keiner“.

Für besonders große industrielle Verbraucher mit Mehrkosten von bis zu 150 Millionen Euro gelten noch kompliziertere Regelungen – abhängig vom Gewinnrückgang des Unternehmens, der Einordnung als energieintensiver Betrieb oder der Energie- und Handelsintensität der jeweiligen Branche.

Dass die Vergabe der Hilfen so komplex und aufwendig ist, liegt auch an den Beihilferichtlinien der EU. Für besonders energieintensive Branchen und Unternehmen sehen diese Regeln zwar Ausnahmen vor. Sie können unter bestimmten Bedingungen bis zu 150 Millionen Euro an Hilfen beantragen. Diese Höchstförderung gibt es jedoch nur, wenn der Gewinn vor Steuern und Abschreibungen (Ebitda) für 2023 um 40 Prozent unter dem des Jahres 2021 liegt.

Da die Mittelständler diesen Gewinn aber schlecht abschätzen können, rechnen sie mit einer bösen Überraschung: Am Ende drohen hohe Rückzahlungen von Hilfen, für die sie in den kommenden schwierigen Monaten Rückstellungen aus dem laufenden Geschäft bilden müssten.

Denn die bezogene Summe steht sofort unter Rückzahlungsvorbehalt und muss in der Bilanz entsprechend bewertet werden. So aber könnte die Hilfe, sobald sie einmal beantragt ist, eben nicht die beabsichtigte Planungssicherheit bringen – sondern ein weiteres Risiko darstellen.

Vom „Doppel-Wumms“ zur „Fehlzündung“

Das Bundeswirtschaftsministerium verweist zur Rechtfertigung der Regelungen selbst auf die EU. „Die Preisbremsen für die Industrie sind so pauschal ausgestaltet, wie es das europäische Beihilferecht zulässt“, erklärte das Ministerium auf Handelsblatt-Anfrage. Der Temporary Crisis Framework der Europäischen Kommission (TCF) sehe besondere Regelungen für die Entlastung von größeren Unternehmen vor, die insgesamt um mehr als zwei Millionen Euro je Unternehmensverbund entlastet werden.

„Es ist ein Tappen im Nebel“, berichtet Roman Diederichs, Geschäftsführer bei Dirostahl. „Und wir verlieren dadurch an Wettbewerbsfähigkeit für die Industrie. Es ist ein Bürokratiemonster, das keine Planungssicherheit gibt.“ Das sei besonders dramatisch, da eine gute Wettbewerbsfähigkeit auch entscheidend für die Energiewende sei: „Unser Unternehmen liefert Teile für die Windkraftindustrie und LNG“, so Diederichs.

Im Gegensatz zum Jahr 2021 rechnet der Unternehmer für das Jahr 2023 mit einer Verfünffachung der Energiekosten. „Wir müssen jetzt unsere Verträge machen für 2023, und wir wissen noch nicht mal, wie das Antragsverfahren für diese Energiepreise ist.“

Energieintensive Produktion in Deutschland wird unattraktiver. (Foto: dpa) Fertigung von Lackierrobotern

Grundsätzlich steht die Industrie hinter dem Konzept von Preisbremsen für die Energiebeschaffung. Doch der Unmut über die Ausgestaltung ist quer durch alle energieintensiven Branchen zu spüren. „Wenn man ein wirksames Instrument schaffen will, das nicht nur einen Rettungsschirm darstellt, dann muss es einfach und unbürokratisch sein“, sagt Hawe-Hydraulik-Chef Haeusgen.

In der Chemie sieht nur ein Viertel der Firmen den Geschäftsbetrieb in den nächsten Jahren durch die Gashilfen gewährleistet, wie eine Umfrage des Branchenverbands VCI ergab. Die Chemie besteht zu 80 Prozent aus kleineren und mittelgroßen Herstellern. Anders als Großkonzerne wie BASF sind sie nicht so global aufgestellt, um die Energiebelastungen am Heimatstandort selbst ausreichend abfedern zu können.

„Wir befürchten, dass die Gas- und Strompreisbremse schlichtweg nicht bei den Unternehmen ankommt, die am dringendsten Hilfe benötigen“, sagt VCI-Präsident Markus Steilemann und nimmt die Bundesregierung dafür in die Verantwortung: „Sie hat es versäumt, auf EU-Ebene für das Gelingen der Hilfen zu sorgen, und hat die Hürden dafür sogar noch selbst erhöht.“ Der EU-Beihilferahmen muss zügig nachverhandelt werden. Sonst drohe der „Doppel-Wumms zur Fehlzündung zu werden“.

Ökonomen teilen die Kritik

Industrieexperten stützen die Kritik in vielen Punkten. „Wenn man ein solches Instrument umsetzt, dann sollte es möglichst einfach für die Anspruchsberechtigten gestaltet sein“, sagt Oliver Falck, Leiter des Ifo-Zentrums für Industrieökonomik.

Rückzahlungen, weil die Umsatzeinbrüche letztlich doch nicht so hoch waren wie geschätzt, habe es auch in der Coronapandemie gegeben. Doch bei der Gaspreisbremse brauche es für die Wirtschaft „mehr Planungssicherheit – und weniger spekulative Elemente“.

Das gilt nicht nur für die Orientierung der Förderung am wahrscheinlichen Gewinn eines Unternehmens für 2023. In der Praxis haben Firmen ihren Zulieferern zuletzt sogenannte Energieteuerungszuschläge (ETZ) gewährt und damit Preiserhöhungen gestattet. In vielen Branchen wird erwartet, dass die Zuschläge nicht mehr gezahlt werden, da die Zulieferer ja die staatliche Förderung in Anspruch nehmen können. Preisverhandlungen werden so noch unsicherer.

Wenn ein Kunde weiterhin ETZ an seinen Zulieferer zahlt, könnte der wiederum aus den Kriterien der Gaspreisbremse fallen. Ein zuverlässiges Abmeldeverfahren gebe es in dem Fall aber noch nicht, moniert Gießereiverbandschef Schumacher. „Es sind viel zu viele Dinge dem Zufall überlassen, als dass man damit als Mittelständler umgehen könnte.“ Dieser Unsicherheit würden sich viele Unternehmen nicht aussetzen wollen und so auf einem großen Teil der Mehrkosten sitzen bleiben.

Unternehmen wandern ins Ausland ab

Für den Industriestandort Deutschland dürfte dies Folgen haben. Gießereien berichten, dass ihnen Anschlussaufträge von Kunden nicht mehr gewährt würden, weil die Unsicherheit in Deutschland zu hoch sei. Dabei würden die Firmen auch aufgefordert, mit den Kunden ins Ausland zu gehen – etwa in ein Land innerhalb der EU mit geringeren Kosten, aber auch verstärkt in Richtung USA oder in Richtung China und Indien.

Gleiches beobachten Firmen aus der Stahl- und Metallverarbeitung. „Kunden fordern, dass die Teile nicht mehr in Deutschland mit den immensen Energiekosten gefertigt werden, sondern zum Beispiel in einem osteuropäischen Werk“, berichtet Christian Vietmeyer, Geschäftsführer des Branchenverbands WSM.

Die Mittelständler zeigen sich nicht zum ersten Mal von Hilfsprogrammen der Bundesregierung enttäuscht: Bereits beim Energiekostendämpfungsprogramm, für das Unternehmen seit Juli 2022 Anträge einreichen konnten, lief die Umsetzung schleppend.

Das Zuschussprogramm für die Industrie sei zu langsam, kritisierte die Wirtschaft, bei vielen notleidenden Firmen sei die Förderung wegen der Auflagen zu spät oder gar nicht angekommen. Die langen Wartezeiten hätten zu Insolvenzen geführt.

Den Frust darüber bemerkt auch Jochen Multhauf, Geschäftsführer des Düsseldorfer Beratungsunternehmens für Mittelstandsfinanzierung MSM. Seine mittelständischen energieintensiven Industriekunden kritisieren, dass die dringenden Hilfeleistungen erst jetzt umgesetzt werden. Sonstige staatliche Hilfsangebote wie etwa das Energiekostendämpfungsprogramm griffen bislang nicht bei allen energieintensiven Unternehmen – und mit rückzahlbaren KfW-Hilfskrediten wurden Verluste nur finanziert, aber nicht verhindert.

Neben zinslosen Darlehen, die bereits ab dem Sommer 2022 hätten ausgezahlt werden müssen, vermisst Multhauf auch eine Art „Belohnungssystem“ für Unternehmen, die durch sinnvolle Investitionen oder Änderungen von Produktionsabläufen Energieeinsparungen geschaffen haben, ohne die Produktion zu reduzieren.

„Hier sind es insbesondere mittelständische Unternehmen, die aufgrund ihrer geringen Unternehmensgröße Vorteile beim Einsparen haben gegenüber der relativ unflexiblen Großindustrie.“ Doch Einsparungen bedeuteten nun einmal geringere Zuschüsse, erklärt Multhauf – und stünden daher nicht im Fokus von Finanzhilfen.

