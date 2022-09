Energiekrise Chemieunternehmen Domo drosselt die Produktion – auch in Deutschland

In dem Chemiepark in Leuna betreibt Domo eine große Polaymid-Fabrik.

Düsseldorf Mit Domo Chemicals drosselt einer der größten Polyamid-Zulieferer der deutschen Automobilindustrie seine Produktion in Europa. Domo habe begonnen, europäische Aufträge mit Material aus Nordamerika und China zu erfüllen, wo dies möglich ist, sagte der Vorstandsvorsitzende Yves Bonte in einem Interview. „Europa ist bei diesen hohen Energiekosten nicht mehr wettbewerbsfähig“, sagte Bonte. Das Unternehmen erfülle weiterhin alle Bestellungen.

Etwa ein Viertel des industriellen Gasverbrauchs Europas entfällt auf den Chemiesektor. Wie Domo ist auch BASF dazu übergegangen, bestimmte Materialien zu importieren, um die Auswirkungen der steigenden Gaspreise zu begrenzen.

Auch wenn diese Maßnahmen dazu beitragen, Gas zu sparen und die Profitabilität zu erhalten, zeigen sie deutlich die wachsenden Probleme der energieintensiven Produktion in Europa. Domo-Chef Bonte sagte: „Die Investitionen außerhalb Europas laufen normal weiter, aber hier geht es langsamer und vorsichtiger voran.“ Die Produktion in Europa könnte also auch dauerhaft sinken.

Gesamte Chemiebranche leidet unter der Energiekrise

Laut dem Verband der deutschen Chemie- und Pharmahersteller (VCI) dürfte die Produktion der Branche in diesem Jahr um 8,5 Prozent zurückgehen – so stark wie seit der Finanzkrise 2009 nicht mehr. Die Geschäftserwartungen für die kommenden Monate seien „im Keller“.

Domo hat neun Standorte in den USA, China und Europa, darunter ein Werk in Leuna, das es gemeinsam mit Total SA und anderen betreibt. Domo erzielte im vergangenen Jahr einen Umsatz von 1,9 Milliarden Euro und ist damit ein wichtiger Akteur auf dem 32 Milliarden US-Dollar schweren globalen Polyamidmarkt.

