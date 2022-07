Energiekrise Drohender Gas-Lieferstopp: Industrie bereitet sich auf Herunterfahren der Produktion vor

Düsseldorf, Frankfurt Angesichts der reduzierten Gasflüsse aus Russland bereiten sich große Teile der deutschen Industrie darauf vor, ihre Produktion geordnet herunterzufahren, sollte sich die Versorgungslage deutlich verschlechtern. Schon jetzt prüfen Großverbraucher aus der Chemie-, Metall- und Baustoffindustrie, wie sich eine Reduzierung der Liefermenge auf die eigene Wertschöpfungskette auswirkt, wie eine Umfrage des Handelsblatts zeigt.

So rechnet etwa der weltgrößte Chemiekonzern BASF damit, den Produktionsverbund am Stammsitz Ludwigshafen mit reduzierter Last weiterbetreiben zu können, sollte die gelieferte Gasmenge bis zu 50 Prozent unter dem maximalen Energiebedarf liegen. „Würde die Versorgung aber deutlich und dauerhaft unter 50 Prozent sinken, müssten wir den Produktionsstandort unter Einhaltung der notwendigen Sicherheitsstandards herunterfahren“, heißt es vom Konzern.

Entscheidend sei dann, wie lange ein Lieferstopp anhalten würde und wie schnell es gelinge, alternative Lösungen zu finden.

Ähnlich ist die Lage beim größten deutschen Stahlhersteller Thyssen-Krupp. „Wir bereiten uns in verschiedenen Szenarien auf eine Unterbrechung oder eine Einschränkung der Erdgasversorgung vor“, erklärt das Unternehmen. Ein Mindestbezug sei aber unverzichtbar. Auch hier gelten 50 Prozent als kritische Schwelle, unterhalb derer die Stahlproduktion wohl eingestellt werden müsste.

Derzeit läuft die Versorgung noch stabil. Ändert sich das jedoch, wäre die Industrie als Erste davon betroffen. Denn laut Notfallplan der Bundesregierung wäre die Industrie, die rund 36 Prozent des Gesamtverbrauchs auf sich vereint, im Fall einer Mangellage auf sich allein gestellt. Als geschützt gelten hingegen private Haushalte, öffentliche Einrichtungen sowie die Gesundheitsbranche, die rund 48 Prozent des Gesamtbedarfs verbrauchen.

Der Konsumgüterhersteller Henkel überlegt, vorübergehend wieder mehr Homeoffice einzuführen, sollte das Gas knapp werden. „Wir könnten dann die Temperatur in den Büros stark herunterfahren, während unsere Beschäftigten zuhause im normalen Umfang heizen könnten“, sagte CEO Carsten Knobel der „Rheinischen Post“.

Viele Unternehmen schauen gespannt auf den 11. Juli. An diesem Tag soll die Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 1 planmäßig für Wartungsarbeiten heruntergefahren werden. Sowohl die Bundesregierung als auch Experten fürchten, dass die russische Regierung das zum Anlass nehmen könnte, die Lieferungen weiter zu reduzieren. Es drohe eine „Blockade insgesamt“, hatte Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) noch am Donnerstag erklärt.

Zuvor hatte der russische Staatskonzern Gazprom die Lieferungen auf 40 Prozent verringert und dafür Sanktionen verantwortlich gemacht, die die Lieferung einer benötigten Gasturbine verhinderten.

Symrise hält Öl-Heizkessel in Reserve vor

Hatten sich die deutschen Gasspeicher seit Mai zuletzt wieder etwas gefüllt, wächst nun erneut die Angst davor, dass Moskau den Gashahn nun endgültig zusperren könnte. Wer kann, steigt deshalb auf alternative Energieträger wie Kohle oder Öl um – wie zum Beispiel der Duft- und Aromahersteller Symrise, der seine Produktion erst vor einigen Jahren von Öl auf Gas umgestellt hatte.

Nachhaltigkeitschef Bernhard Kott gibt daher Entwarnung: „Glücklicherweise haben wir die alten Heizkessel für Öl nicht abgebaut“, sagt der Manager dem Handelsblatt. Schon kurz nach Ausbruch des russischen Angriffskriegs in der Ukraine hatte der Dax-Konzern verschiedene Notfallmaßnahmen getroffen und etwa die Heizkessel gereinigt. Sollte kein Gas aus Russland mehr kommen, könnte Symrise in großen Teilen des Stammwerks im niedersächsischen Holzminden schnell auf Öl umstellen.

Solche Beispiele sind allerdings die Ausnahme. Vor allem in der Chemie- sowie in der Metallbranche fällt der Umstieg deutlich schwerer. So wird etwa in der Chemieproduktion das Erdgas zu drei Vierteln zur Energieerzeugung genutzt. Dabei setzt die Branche in der Eigenversorgung vor allem auf gasbetriebene Kraftwerke mit Kraft-Wärme-Kopplung, aus denen auch Prozesswärme gewonnen wird. Laut Branchenexperten lässt sich die Mehrzahl dieser Kraftwerke kaum auf Öl umstellen.

Der mit Abstand größte Gasnutzer in der Chemie ist Branchenführer BASF mit einem Erdgasbedarf von jährlich rund 37 Terawattstunden in Ludwigshafen. Das riesige Chemiewerk generiert etwa 30 Prozent der globalen Produktion und Wertschöpfung des Konzerns.

Aktuell gibt es nach Angaben des Unternehmens an keinem europäischen Standort gasbedingte Abstellungen oder Drosselungen. Sollte es jedoch zu einem Komplettausfall kommen, greift ein sogenannter Sonderalarmplan, mit dem der Konzern auf Druckschwankungen reagieren will.

BASF könnte Ausfälle mit Werk Antwerpen kompensieren

Details zu den geplanten Anpassungen bei Kürzungen oberhalb der 50-Prozent-Grenze geben BASF wie auch andere Chemiefirmen bisher nicht bekannt. Die Lastreduktion einzelner Anlagen ergebe sich aus der konkret zur Verfügung stehenden Menge Erdgas, aus der Versorgung mit dem Ersatzbrennstoff Öl und vielen weiteren Einflussgrößen, heißt es beim Konzern.

Branchenexperten gehen davon aus, dass BASF zunächst vor allem seine beiden größten Gasverbraucher, die Anlagen für Ammoniak und Acetylen, herunterfahren würde. Die entsprechenden Produktionsmengen könnten durch Lieferungen aus dem Werk Antwerpen und möglicherweise auch aus den USA ersetzt werden.

Sollte es beim Gas zu einem Komplettausfall kommen, greift ein sogenannter Sonderalarmplan. (Foto: dpa) BASF in Ludwigshafen

Markus Mayer, Chemieexperte der Baader Bank, geht daher davon aus, dass Ludwigshafen auch bei einer staatlichen Zuteilung von Gas im Rahmen des Notfallplans insgesamt relativ gut mit Rohmaterialien für die nachgelagerte Chemieproduktion versorgt wäre.

Das BASF-Werk in Antwerpen wäre wesentlich weniger betroffen, da die belgische Gasversorgung nur zu einem geringen Teil aus Russland gespeist wird. Der Standort, schätzt Mayer, dürfte daher zumindest teilweise in der Lage sein, Produktionskürzungen in Ludwigshafen zu kompensieren.

Das restliche Viertel des Erdgasverbrauchs in der Chemiebranche wird als Rohstoff in der Produktion verwendet. Hier besteht größere Flexibilität, etwa durch Produktionsdrosselungen oder die Abschaltung von Fabriken in einzelnen Bereichen. Eine gewisse Lenkungswirkung könnten dabei auch die zu erwartenden Preissteigerungen entfalten. So heißt es etwa bei BASF, man werde im Falle massiv steigender Kosten situationsbedingt entscheiden, welche Anpassungen in den Wertschöpfungsketten erfolgen müssten.

Mittelstand fürchtet Preisexplosion

Große Sorgen herrschen aber auch im Mittelstand, dass den Gasversorgern bei verschärften Engpässen bald gestattet werden könnte, bestehende Verträge zu kündigen, um die Preise anzupassen. Eine entsprechende Regelung sieht Paragraf 24 des kürzlich novellierten Energiesicherungsgesetzes vor. Er regelt, dass Gasimporteure bei Vorliegen einer sogenannten Gasmangellage höhere Beschaffungskosten an ihre Abnehmer weiterreichen können.

Noch wird das Instrument, das in der zweiten Stufe des Notfallplans Gas der Bundesregierung vorgesehen ist, nicht genutzt. Doch schon jetzt ächzen Gasversorger unter steigenden Einkaufskosten, weil die Drosselungen durch Russland das Angebot spürbar reduzieren. So bat der größte deutsche Gasimporteur Uniper am Donnerstag die Bundesregierung um finanzielle Hilfe, weil das Unternehmen die zuletzt ausgefallenen Mengen mit teurem Gas vom Spotmarkt ersetzen musste, ohne die Kosten weiterreichen zu können.

Für die Industrie bedeuten die zu erwartenden Preisanpassungen, dass die Planungssicherheit weitgehend wegfällt. So beklagt Clemens Schmees, Geschäftsführer der gleichnamigen Edelstahlgießerei aus Langenfeld, die bisherigen Vorkehrungen des Unternehmens seien nach der Ausrufung der zweiten Stufe des Notfallplans Gas in der vergangenen Woche nun „Makulatur“: Dabei habe er mit seinem Versorger noch im Mai extra einen teureren Drei-Jahres-Vertrag abgeschlossen, um die Versorgung langfristig sicherzustellen.

Nun könnte es dazu kommen, dass der Vertrag wieder aufgelöst wird – oder, noch schlimmer, die Gießerei gar kein Gas mehr erhält. In diesem Fall ließe sich die Produktion nicht aufrechterhalten. Zwar prüft das Unternehmen einen Umstieg auf Öl, wo das möglich ist. Allerdings sei die CO2-Bilanz von Öl schlechter als die von Erdgas.

Darauf weist auch Symrise-Manager Kott hin, der den behelfsmäßigen Umstieg auf Öl als „ökologischen und technologischen Rückschritt“ bezeichnet. „Aber wir können immerhin die Produktion aufrechterhalten.“

Doch sollte tatsächlich die dritte Stufe des Notfallplans Gas ausgerufen werden und Industriekunden von der Versorgung abgeklemmt werden, dann könnte auch der Umstieg auf Öl oft nicht helfen. Gießereiunternehmer Schmees fürchtet, dass dann auch die für seine Produktion notwendigen chemischen Hilfsstoffe wie Harze, Härter und Binder zur Herstellung der Gussformen nicht mehr geliefert werden.

Unternehmen in Gesprächen mit Bundesnetzagentur

Bereits im Mai hatte die Bundesnetzagentur damit begonnen, Daten von den Großverbrauchern zu erheben, um im Ernstfall besser über Abschaltungen entscheiden zu können. So ist auch Paul Niederstein, Geschäftsführer der Verzinkerei Coatinc Company, schon länger im Austausch mit der Behörde, die bei einer Mangellage als Lastverteiler auftritt und über die Versorgung der Industrie entscheidet.

Seinen Notfallplan hat Niederstein der Behörde erläutert: Danach bräuchte sein Unternehmen rund eine Woche, um die 16 Kessel in Deutschland leer zu pumpen. Das entspricht zwischen 6000 und 7000 Tonnen flüssigem, rund 450 Grad heißem Zink, die herausgepumpt und dann erkaltet gelagert werden müssten. Nur so könnten die Heizkessel einen Gasstopp überstehen und danach wieder geheizt werden.

Wie auch Gießereichef Schmees sorgt sich Niederstein derzeit allerdings mehr wegen der steigenden Preise: Wenn bis Jahresende die Gasversorger die bestehenden Verträge kündigen würden, dann müssten seine Verzinkereien etwa dreimal so viel bezahlen wie bisher. „Das wäre natürlich fatal“, so der Unternehmer.

Schon bislang musste er die Preise für seine Kunden im Schnitt um deutlich mehr als 20 Prozent erhöhen. „Dann wären es 30 Prozent, und wir würden daran nichts verdienen, das kann ich belegen“, sagt Schmees.

