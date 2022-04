 Energiesparen: Wärmepumpen sorgen für Rekordumsatz bei Bosch Thermotechnik

Produktion bei Bosch Thermotechnik in Schweden

Die hohe Nachfrage nach Wärmepumpen treibt das Geschäft der Sparte an.

Stuttgart Bosch Thermotechnik hat den Umsatz im abgelaufenen Jahr um 13 Prozent gesteigert. Erstmals übertrifft die Heizungssparte des Technologiekonzerns damit die Marke von vier Milliarden Euro Umsatz, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Das sind rund fünf Prozent des Umsatzes der gesamten Bosch-Gruppe.

„Der Rekordumsatz bestätigt unsere Multitechnologie-Strategie“, sagt Thermotechnik-Chef Jan Brockmann. Nur mit diesem Ansatz seien die Klimaziele im Gebäudesektor in der nötigen Geschwindigkeit und für alle Bürger bezahlbar zu erreichen.

Größter Wachstumstreiber sind dabei die Wärmepumpen mit einem Plus von 38 Prozent. Die Zuwachsrate liegt nach Unternehmensangaben deutlich über der Entwicklung am Gesamtmarkt. Derzeit profitiert allerdings die ganze Branche vom Trend zu der Heizungsart. Konkurrent Stiebel Eltron sprach zuletzt von einer Nachfragesteigerung bei Wärmepumpen um 30 Prozent.

Wärmepumpen funktionieren mithilfe von Strom. Sie ziehen Wärme etwa aus der Umgebungsluft oder dem Erdreich und bringen diese auf ein höheres Temperaturniveau. Finanziell hilft die Wärmepumpe sofort, unabhängiger von hohen Preisen fossiler Energieträger zu werden. Bis Mitte des Jahrzehnts will Bosch nun 300 Millionen Euro in das Wärmepumpen-Geschäft investieren.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Der Stiftungskonzern sieht den weltweiten Trend zur Elektrifizierung und den Ausbau des Geschäfts mit Klimageräten sowie die Digitalisierung als Grund für das deutliche Umsatzwachstum. Gleichzeitig hat Bosch Thermotechnik 2021 die Investitionen in Forschung und Entwicklung um 19 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 210 Millionen Euro gesteigert. Die Mitarbeiterzahl stieg weltweit um rund vier Prozent auf rund 14.200 gegenüber 2020.

Mehr zum Thema Energie

Ob sich der Wachstumskurs allerdings so fortsetzen wird, ließ das Unternehmen angesichts des Kriegs in der Ukraine und der Pandemie offen. Es gibt derzeit einige Produktionsunterbrechungen. Das russische Werk in Engels ist von Sanktionen betroffen. Der Bosch-Konzern hat die Produktion aller drei russischen Standorte mit insgesamt 3500 Beschäftigten eingestellt. Dazu zählt auch das Werk mit 260 Beschäftigten für Thermotechnik, 850 Kilometer südöstlich von Moskau entfernt.

Allerdings hat Bosch-Chef Stefan Hartung im Interview mit dem Handelsblatt kürzlich eingeräumt, dass beispielsweise das Geschäft mit Heizkesseln zumindest teilweise weitergeführt werde. Die Aktivitäten seien nicht von den Sanktionen betroffen, da sie für die Versorgung der normalen Bevölkerung relevant seien.

Probleme gibt es zudem wegen der Pandemie in China. Das Thermotechnik-Werk in Schanghai musste pandemiebedingt seine Produktion unterbrechen.

Spartenchef Jan Brockmann muss auf die Resilienz seines Geschäftes hoffen. Der Bereich habe das Rekordergebnis 2021 „in einem schwierigen Marktumfeld infolge der weltweiten Corona-Pandemie und der angespannten globalen wirtschaftlichen Lage, die von erheblichen Engpässen bei Rohstoffen, Elektronikteilen und Komponenten begleitet wird“, erreicht.

Mehr: Bosch-Chef warnt vor deutschem Ausstieg aus russischen Gaslieferungen