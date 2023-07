Zum dritten Mal in seiner erst kurzen Amtszeit erhöht CEO Stefan Hartung die Investitionen in die Brennstoffzelle. Bosch hat es dabei vor allem auf eine Fahrzeug-Klasse abgesehen.

Der weltgrößte Autozulieferer setzt als einziger in Deutschland auf Wasserstofftechnik.

Stuttgart Der Bosch-Konzern sieht die Wasserstofftechnologie als unverzichtbar, um Klimaneutralität zu erreichen. Und der weltgrößte Autozulieferer steckt immer mehr Geld in den Forschungszweig: Bosch stockt sein Investitionsbudget für Wasserstoff nun um noch einmal eine Milliarde Euro auf.

Insgesamt will Bosch jetzt bis 2026 rund 2,5 Milliarden Euro in die Entwicklung und Fertigung seiner H2-Technologien investieren. Bislang hatte der Investitionsplan 1,5 Milliarden Euro bis 2024 vorgesehen. Unter Stefan Hartung, der Anfang 2022 zum Vorsitzenden der Geschäftsführung des Stiftungskonzerns aufgerückt ist, ist es bereits die dritte Erhöhung.

Die mit Wasserstoff betriebene Brennstoffzelle gilt den Schwaben vor allem im Schwerlastverkehr als Hoffnungsträger der Elektromobilität. Es ist eine Wette: Seit dem missglückten Einstieg in die Solarzellenproduktion hat das Unternehmen nicht mehr so viel Geld für ein Energiethema in die Hand genommen. Unter den deutschen Autozulieferern steht Bosch mit dieser Investitionshöhe allein.

