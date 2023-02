 Energiewende: So teuer ist die Umstellung auf Wasserstoff für die Industrie

Deutschland will viele Industrien auf Wasserstoff umstellen. Unternehmen zahlen dafür hohe Transportkosten – denn der günstigste Transportweg ist belegt.

Der Transport von Wasserstoff über lange Strecken ist kompliziert. (Foto: mauritius images / Miguel Perfectti / Alamy / Alamy Stock Photos) Wasserstoff in Flaschen

Düsseldorf Deutschland braucht in wenigen Jahren gewaltige Mengen Wasserstoff. Energieintensive Industrien suchen nach Alternativen zu Öl und Gas. Allein die heimische Erzeugungsleistung soll laut der neuen Wasserstoffstrategie der Bundesregierung bis zum Jahr 2030 auf zehn Gigawatt steigen, also doppelt so hoch sein wie heute.

Doch um ihre Klimaziele zu erreichen, werden Industriestaaten wie Japan oder Deutschland auch viel grünen Wasserstoff importieren müssen. Die Kosten des Transports entscheiden darum auch über die Wettbewerbsfähigkeit.

Der „RepowerEU“-Plan der Europäischen Kommission sieht vor, bis 2030 jährlich zehn Millionen Tonnen Wasserstoff aus erneuerbaren Quellen in die EU zu importieren. Grüner Wasserstoff soll vor allem dort produziert werden, wo Energie aus Sonne und Wind günstig zu erzeugen ist.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen