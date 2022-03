Environmental Science Milliardendeal für Bayer: Geschäft zur Schädlingsbekämpfung geht an Finanzinvestor

Um Schulden zu verringern, verkauft Bayer den Bereich Environmental Science. Dabei erhält der Konzern mehr Geld für den Verkauf als bislang angenommen.

Verkauft die Sparte Environmental Science an den Finanzinvestor Cinven. (Foto: dpa) Bayer-Werk in Wuppertal

Düsseldorf Bayer verkauft seinen Geschäftsbereich mit Produkten zur professionellen Schädlingsbekämpfung für 2,4 Milliarden Euro an den Finanzinvestor Cinven. Der Deal soll noch im zweiten Halbjahr dieses Jahres abgeschlossen werden, wie der Agrar- und Pharmakonzern am Donnerstag mitteilte.

Mit den Einnahmen will das Leverkusener Unternehmen seine Nettofinanzverschuldung verringern. Bayer streicht mit dem Verkauf mehr ein als bislang gedacht. In Medienberichten hieß es zuletzt, die Bewertung für das Geschäft könnte rund zwei Milliarden Euro erreichen.

Bayer hatte vor einem Jahr angekündigt, den Teil des Geschäftsbereichs Environmental Science abzugeben, der sich an professionelle Anwender richtet. Es geht um Produkte zur Bekämpfung von Schädlingen, Krankheiten und Unkräutern für große Kunden außerhalb der Landwirtschaft. Die Mittel werden etwa in der Rasen- und Gartenpflege, auf Golfplätzen sowie in Forstwirtschaft, Parks und Bahnstrecken eingesetzt.