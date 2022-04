Eröffnungsfeier mit Musk „Die Fabrik ist das Produkt“: Teslas Gigafactory in Austin soll Cybertrucks, Batterien und Roboter herstellen

New York Statt lauten Feuerwerks steigen am Donnerstagabend Ortszeit zunächst leise Drohnen in den texanischen Nachthimmel. Ferngesteuerte Fluggeräte formen Spiralen, Ringe und schließlich die Silhouette eines Tesla-Autos. Die gigantische Fabrik am Standort Austin, Hauptstadt und zugleich Tech-Zentrum des US-Bundesstaats Texas, ist bunt angestrahlt, Elektro-Beats wummern. Dann heißt es für die Tausenden geladenen Gäste und die vielen Zuschauer per Internet-Stream – warten.

Um neun Uhr Ortszeit sollte die große Show mit Tesla-Chef Elon Musk starten, ein „Cyber Rodeo“. Doch Musk verspätet sich. Dann wird es dunkel in der Halle, ein Video zeigt einen Cowboy, der statt Kühe Tesla-Fahrzeuge über eine Koppel jagt. Um kurz vor halb zehn kommt der reichste Mensch der Welt eingefahren – im ersten je von Tesla produzierten Roadster aus dem Jahr 2008. Die Neuauflage ist für 2023 geplant.

Musk trägt einen schwarzen Cowboy-Hut und eine dunkle Sonnenbrille. Die Tausenden Anhänger in der Halle applaudieren. In der ersten Reihe brechen zwei weibliche Fans vor Freude in Tränen aus. „Du bist unser Held“, ruft es aus dem Publikum. „Auf zum Mond!“

Musk lacht und bedankt sich. Dann spricht er frei, wie üblich etwas abgehackt, aber erkennbar gelöst. Und er holt weit aus. „Als wir angefangen haben bei Tesla, dachten wir, wir haben vielleicht eine zehnprozentige Chance, erfolgreich zu sein.“ Man habe sich mit der gigantischen traditionellen Autoindustrie angelegt. „Aber dank der unglaublichen Arbeit des Tesla-Teams haben wir es geschafft.“

>> Lesen Sie auch: Musk eröffnet Tesla-Gigafactory in Grünheide – doch das Schwierigste erwartet ihn noch

Heute seien zwei Drittel aller in den USA verkauften Elektroautos von Tesla, ruft Musk. „Es ist verrückt.“ Mit der neuen Gigafactory wolle man die Erfolgsgeschichte fortschreiben. Im Unterschied zur Eröffnung der Tesla-Fabrik in Grünheide vor zwei Wochen, als Kanzler Olaf Scholz sowie Bundes- und Landesminister zugegen waren, ähnelt der Start in Texas mehr einer Party für Fans.

Politiker sind nicht zu sehen – Musk bestreitet die Show fast allein. Austins Bürgermeister Steve Adler, der sich stark für Tesla eingesetzt hatte, wird nicht auf die Bühne gebeten. „Danke an Austin und Danke an Travis County“, sagt Musk knapp.

Auf einem Schaubild wird die Gigafactory mit anderen großen Bauwerken verglichen. „Wie ihr sehen könnt, ist das Gebäude nicht klein“, scherzt Musk. Stellt man die Fabrik auf den Kopf, ist sie 1166 Meter groß – größer als der Burj-Khalifa-Wolkenkratzer in Dubai.

„Die Fabrik ist das Produkt“, ruft Musk in Anspielung auf den hohen Automatisierungsgrad. Tatsächlich sind im eingeblendeten Video aus der Fertigung kaum Menschen zu sehen. In Austin würden neue Verfahren erprobt, erklärt der Tesla-Chef. „Wir bauen unsere eigenen Batteriezellen, mit der am weitesten entwickelten Technik. Wir glauben, dass das hier eines Tages die größte Batteriefabrik der Welt sein wird.“

>> Lesen Sie auch: Tesla dürfte Volkswagen noch lange auf Abstand halten

Und „full self-driving“, einen echten Autopiloten, könne man 2022 nun in der Beta-Version anbieten. „Es wird die Welt revolutionieren“, sagt Musk, und das Autofahren zehnmal sicherer machen. So sagt er zumindest.

Man werde die Beta-Version noch in diesem Jahr allen Autopilot-Kunden in Amerika zur Verfügung stellen. Es ist ein Versprechen, das er so auch in den Vorjahren wiederholt abgegeben hatte – und still und heimlich wieder einkassieren musste.

Ein neues Modell kündigte Musk in Austin nicht an, dafür die Massenproduktion von gleich vier Modellen in Texas: des Cross-over-Models Y, des Mittelklassewagens Model 3, des überfälligen Pick-ups Cybertruck und des Lkws Semi.

Von Cybertrucks und Robotern

Dieses Jahr sei es um Wachstum gegangen. Ab nächstem Jahr werde man den Roadster, den Cybertruck und den Elektrolastwagen Semi in die Produktion bringen, so Musk. „Sorry für die Verschiebung.“

Es fährt ein silbern glänzender Cybertruck auf die Bühne. Musk gerät ins Schwärmen. „Wir werden im kommenden Jahr anfangen, hier den Cybertruck zu bauen“, verkündet er. Die Halle johlt. „Ich kann es gar nicht erwarten, dieses Baby in der Produktion zu sehen.“

Die Verzögerung – eigentlich sollte der Truck schon 2021 in die Produktion gehen – habe man genutzt, um ihn zu überarbeiten. Zum Beispiel habe man die Türgriffe gestrichen. „Wer braucht Griffe? Das Auto weiß, dass ihr da seid“, so Musk. Bald wirkt es, als wolle der Tesla-Chef noch Steve Jobs‘ legendäre Phrase „one more thing“ aufgreifen.

>> Lesen Sie auch: Die zehn beliebtesten Elektroautos 2022

Der neue Standort bringe endlich den nötigen Platz, nun würden die Maschinen anlaufen. Giga Texas werde zum Beispiel eine halbe Million Model Y im Jahr bauen. „Das wird die Autofabrik mit dem größten Output Amerikas.“

Und in den kommenden Jahren seien neue Rekorde geplant. „Wir haben in zwölf Monaten mehr als eine Million Autos ausgeliefert“, erklärt Musk. Zwei Drittel der amerikanischen Elektroautos seien Teslas. Aber: Man decke erst gut ein Prozent der weltweiten Autoproduktion ab. „Wir wollen auf 20 Prozent kommen.“

Einblick in weitere Zukunftsprojekte gibt Musk nur spärlich. Ja, es werde ein Robot-Taxi geben, mit einer eigenen Form. Außerdem schreite die Entwicklung des humanoiden Tesla-Roboters voran. „Es ist spannend, Optimus in der Entwicklung zu sehen“, verkündet der 50-Jährige – und verspricht, der Android werde sicher werden, „kein Terminator“, und die Welt mehr verändern als die eignen Elektroautos.

Dann steigt Musk in den Cybertruck ohne Türgriffe und fährt von der Bühne. Die Tesla-Party kann starten. Los geht sie mit dem „Allegro Con Brio“ aus Beethovens fünfter Symphonie – und einem großen Feuerwerk. Fire-Marshall Callaway hat es kurz vor Schluss doch noch abgesegnet.

Mehr: Ein Blick in die Gigafactory Grünheide – So baut Tesla alle 45 Sekunden ein Auto.