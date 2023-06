Volkswagen-Chef Blume will den Konzern zum Elektroautobauer wandeln. Eine Analyse zeigt nun: Unter Investoren kommt die Strategie nur bedingt an.

Der VW-Chef trimmt das Unternehmen derzeit auf Zukunft, auch um attraktiver für den Kapitalmarkt zu werden. (Foto: Bloomberg) Oliver Blume

Düsseldorf, Frankfurt Allen Bemühungen in der Elektromobilität zum Trotz spielt Europas größter Autohersteller Volkswagen derzeit in so gut wie keinem namhaften Nachhaltigkeitsfonds eine Rolle. Das legt eine Analyse des Finanzunternehmens Morningstar nahe, die dem Handelsblatt vorliegt. Insgesamt sind in der Analyse 20 kapitalträchtige grüne ETFs aus Europa untersucht worden („Exchange Traded Fund”, börsengehandelte Indexfonds).

Laut Morningstar ist VW in keinem der untersuchten ETFs nennenswert enthalten. Eine Recherche des Handelsblatts im Umfeld der Fonds zeigt, dass die VW-Aktie in mindestens 14 der Fonds gar nicht enthalten ist, mindestens drei Fonds haben eine Investitionsbegrenzung für VW oder bauen die Position sukzessive ab. Bei den übrigen Fonds war keine Information dazu zu bekommen. Offiziell äußern sich Fonds in der Regel nicht zu Einzelwerten.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen