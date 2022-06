Fahrsicherheit US-Behörde registriert mehr Beschwerden über ungewollte Notbremsungen bei Tesla

Nach Beschwerden untersucht die US-Aufsichtsbehörde NHTSA Probleme mit dem Tesla-Autopiloten. Die Zahl der Vorfälle hatte zuletzt zugelegt.

Das System von Tesla soll mehrfach ungewünscht gebremst haben. (Foto: Reuters) Tesla Autopilot

New York In den USA haben sich mehr als 750 Teslafahrer bei der Verkehrssicherheitsbehörde über unvermittelte Bremsmanöver ihres Autos beschwert. Die Fahrzeuge mit halbautomatischem Fahrsystem hätten wiederholt und ohne Warnung scharf gebremst, bis das Auto stand, schrieb die National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) in einem am Freitag veröffentlichten Brief an Tesla-Qualitätschef Eddie Gates von Anfang Mai.

Bisweilen sei sogar mehrmals während einer einzigen Fahrt ungewollt gebremst worden. Viele Fahrer hätten Angst gehabt, andere Autos könnten ihnen bei einem solchen Vorfall ins Heck krachen. Tesla soll bis zum 20. Juni Stellung zu den Vorwürfen nehmen.

Die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA erklärte, über Unfälle oder Verletzte wegen der Fehlbremsungen sei nichts bekannt. Sie habe nach mehr als 350 Beschwerden im Februar Ermittlungen aufgenommen und schätzungsweise 416.000 Fahrzeuge der Typen Model 3 und Y untersucht, die mit automatischen Fahrer-Assistenzen ausgerüstet sind, die selbsttätig bremsen und lenken, unter anderem Tempomaten und Autopiloten.

Die Behörde forderte Tesla auf, zu klären, ob das Selbstfahrsystem und das automatische Bremssystem aktiviert waren, wenn es zu solchen Vorfällen kam. Auch solle der Elektroautohersteller ihr sämtliche Berichte über Fehlbremsungen überlassen, die er selbst erhalten habe.

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen „Die Zahl der Beschwerden in so kurzer Zeit ist hoch, das deutet darauf hin, dass die NHTSA ihre Untersuchung ausweiten könnte“, sagte Michael Brooks, Chef der US-Verbraucherorganisation Center for Auto Safety. "Hunderte Tesla-Besitzer beschweren sich bei uns jeden Monat über fehlerhafte Aktivierungen ihres Bremssystems, viele leiten ihre Beschwere nicht an die NHTSA weiter.“ Mehr: US-Verkehrsbehörde leitet erneut Untersuchungen gegen Tesla ein