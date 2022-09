Fahrzeughersteller Honda kündigt Elektro-Offensive bei Motorrädern an

Für den japanischen Konzern sind Zweiräder wichtig. Die Elektrifizierung ist logisch, aber nur bei kleineren Maschinen wie Rollern gelungen. Das soll sich ändern.

Der japanische Hersteller will die Zweiradflotte stärker elektrifizieren. (Foto: Reuters) Honda-Motorrad

Tokio Der japanische Fahrzeughersteller Honda startet eine Offensive für elektrische Motorräder. Der Konzern kündigte am Dienstag in Tokio an, bis 2025 zehn batterieelektrische Modelle auf den Markt bringen zu wollen. Angepeilte Verkaufszahl: eine Million.

Bis 2030 soll der Absatz auf jährlich 3,5 Millionen Stück wachsen. Das entspricht einem Anteil von etwa 15 Prozent von Hondas geplantem globalem Zweirad-Absatz. Im Automobilbereich setzte Honda zuletzt insgesamt vier Millionen Fahrzeuge ab.

Im April hatte der Konzern bereits seine Strategie für Elektroautos und den Gesamtkonzern vorgestellt, mit der der Konzern bis 2050 gänzlich kohlendioxidneutral wirtschaften will. Für dieses Ziel reiche der jetzige Ansatz bei Zweirädern allerdings nicht aus, gestand Spartenchef Yoshihige Nomura. „Wir werden das Geschäft mit elektrischen Motorrädern beschleunigen.“ Allerdings sollen Verbrennungsmotoren ebenfalls weiterentwickelt werden.