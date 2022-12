Fahrzeugmarkt 60 Prozent Wachstum erwartet: Auto-Abos sollen Herstellern neuen Schwung bringen

Das Modell entwickelt sich für die Autobranche zu einem neuen, wichtigen Standbein. Die Zahl der Anbieter und der Fahrzeugangebote steigt deutlich.

Das Abo soll jüngeren Kunden den Einstieg erleichtern. (Foto: via REUTERS) Volvo-Chef Jim Rowan mit neuem Elektro-SUV EX90

Düsseldorf Während der Verkauf von Neuwagen in Deutschland 2022 weiter zurückgegangen ist, legen die Abschlüsse im relativ jungen Segment der Auto-Abonnements zu. Rund 63.000 Aboverträge wurden im vergangenen Jahr geschlossen, wie das Duisburger CAR-Institut ermittelt hat. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet das ein Plus von 30 Prozent. Der Absatz von Neuwagen ist im selben Zeitraum um fünf Prozent geschrumpft.

„Der Markt für Auto-Abos entwickelt sich in Deutschland dynamisch“, sagt CAR-Direktor Ferdinand Dudenhöffer. Das Institut rechnet für 2023 mit insgesamt 100.000 Aboabschlüssen, was einem Zuwachs von fast 60 Prozent entsprechen würde. Der Markt ist allerdings immer noch vergleichsweise klein. 2022 wurden in Deutschland etwa 2,5 Millionen Pkw neu zugelassen.

Nach anfänglichem Zögern haben inzwischen fast alle Fahrzeughersteller das Geschäft entdeckt. Das CAR-Institut zählt aktuell 18 Internetplattformen in Deutschland, über die Autos im Abonnement vermittelt werden. 2020 waren es erst neun Anbieter.

Kurze Vertragsbindung beim Auto-Abo