Autofahrer meiden den Diesel. In Deutschland und Europa sind die Marktanteile des Selbstzünders 2022 weiter zurückgegangen. Die Elektrifizierung wird die Entwicklung weiter beschleunigen.

Diesel an einer Jet-Tankstelle: Die Marktanteile für den Selbstzünder gehen zurück. Elektroautos füllen zunehmend die Lücke. (Foto: IMAGO/U. J. Alexander) Weniger Dieselkundschaft an den Tankstellen

Düsseldorf Der Bedeutungsverlust des Dieselmotors setzt sich unverändert fort. Nach einer Analyse des Marktforschungsunternehmens LMC Automotive sind in den ersten elf Monaten 2022 in Westeuropa gut 1,7 Millionen Diesel-Pkws verkauft worden. Das waren rund 440.000 Exemplare weniger als vor einem Jahr – etwa 20 Prozent. Der gesamte Automarkt hat nach Angaben des europäischen Herstellerverbandes Acea nur um knapp sechs Prozent nachgegeben.

Auch in Deutschland geht es mit dem Diesel weiter abwärts. Bislang fanden im abgelaufenen Jahr in der Bundesrepublik ungefähr 580.000 neue Diesel-Pkws einen Käufer, was für ein Minus von fast acht Prozent steht. Nach der Zulassungsstatistik des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) ist der deutsche Automarkt 2022 bislang um 2,4 Prozent geschrumpft.

Der Dieselanteil bei den Neuzulassungen geht überall in Europa Jahr für Jahr zurück. Nach KBA-Angaben sind es aktuell (bis Ende November) in Deutschland nur noch etwa 18,8 Prozent. 2012 hatte der Dieselanteil hierzulande mit fast 50 Prozent seinen Höhepunkt.

