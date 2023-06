Fettleibigkeit Diätpillen sollen zum Milliardengeschäft werden

Hersteller Novo Nordisk arbeitet an einer Diätpille. Bislang wird das Mittel per Spritze verabreicht.

Frankfurt Im Kampf gegen Fettleibigkeit wollen die Pharmaunternehmen Novo Nordisk und Eli Lilly künftig nicht nur Abnehmspritzen, sondern bald auch Wirkstoffe in Tablettenform auf den Markt bringen. Beide Unternehmen präsentierten am Wochenende auf der Tagung der American Diabetes Association Daten aus fortgeschrittenen Studien zu ihren oralen Medikamentenkandidaten. Die sorgen bei mehrwöchiger Einnahme für eine Gewichtsreduktion von 15 Prozent und mehr.

Novo Nordisk liegt bei der Entwicklung derzeit vorn und erforscht sein Mittel bereits in der dritten und damit letzten klinischen Phase. Zulassungsanträge sollen laut Novo Nordisk noch in diesem Jahr bei den Behörden in den USA und Europa gestellt werden.

Weil Tabletten einfacher zu handhaben sind als Spritzen, erhoffen sich die Unternehmen, neue Patientengruppen zu erschließen. Pfizer-Chef Albert Bourla erwartet auf dem Markt für Abnehmtabletten Umsätze von bis zu 90 Milliarden Dollar. Auch der US-Konzern erforscht Tabletten gegen Fettleibigkeit, die Studie befindet sich aber noch in einem früheren Stadium als die der Konkurrenz.

Ozempic: Abnehmspritze eigentlich nur für Diabetes Typ 2 zugelassen

Der Hype um Abnehmmittel begann vor einigen Monaten mit dem Mittel Ozempic von Novo Nordisk. Eigentlich ist es nur für Menschen mit Diabetes Typ 2 zugelassen. Seit aber die gewichtsreduzierende Wirkung bekannt geworden ist, nehmen viele Prominente das Mittel ein. Ozempic wird zum größten Teil in den USA verkauft. Die Nachfrage war dort zwischenzeitlich so groß, dass Patienten mit Diabetes Schwierigkeiten hatten, das Mittel zu bekommen. Auch in Deutschland gab es Engpässe.

Der Wirkstoff von Ozempic heißt Semaglutid und ahmt ein Darmhormon nach. Das Mittel – ein sogenannter GLP1-Antagonist – regelt den Blutzuckerspiegel und sorgt unter anderem auch für ein Sättigungsgefühl. Das hat sich Novo Nordisk zunutze gemacht und Semaglutid in anderer Konzentration für Nicht-Diabetiker zum Einsatz gegen Fettleibigkeit entwickelt.

17,4 Prozent Gewichtsverlust mit Diätpille von Novo Nordisk

Dieses Medikament namens Wegovy ist als Spritze in den USA bereits auf dem Markt und seit vergangenem Jahr auch in Europa zugelassen. Wegen Produktionsengpässen wurde es bisher in Deutschland aber noch nicht auf den Markt gebracht. Ende Juli soll es nun aber so weit sein, wie der Chef des dänischen Herstellers Novo Nordisk, Lars Fruergaard Jørgensen, der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ am Wochenende sagte. Wegovy wie Ozempic muss einmal wöchentlich in das Unterhautfett etwa am Bauch gespritzt werden. Damit tun sich viele Patienten schwer.

Novo Nordisk hat bereits eine Tablette mit dem Wirkstoff Semaglutid für Diabetiker auf den Markt gebracht, nun soll das Mittel gegen Fettleibigkeit folgen. Ende Mai hatte Novo Nordisk erste Daten zu seiner Abnehmtablette präsentiert, die über den Einnahmezeitraum von 68 Wochen bei übergewichtigen und adipösen Erwachsenen ohne Diabetes für eine Gewichtsreduktion von 17,4 Prozent geführt hat.

Auch der US-Konzern Eli Lilly, der ebenso wie Novo Nordisk Medikamente gegen Diabetes und Übergewicht entwickelt, will einen GLP1-Antagonisten speziell in Tablettenform auf den Markt bringen. Am Wochenende präsentierte Lilly auf der Tagung der Amerikanischen Diabetesgesellschaft Daten aus der Phase-zwei-Studie mit dem Wirkstoff Orfoglipron, das bei einer Einnahme über 36 Wochen für eine Gewichtsreduktion der übergewichtigen Probanden um bis zu 14,7 Prozent sorgte.

Auch Boehringer Ingelheim arbeitet an Diät-Spritze

„Wir sehen, dass Fettleibigkeit eine globale Epidemie ist und es einen Bedarf an einer Vielzahl wirksamer Medikamente und Verabreichungswege gibt“, sagte Sean Wharton, Direktor der Wharton Medical Clinic, die an den klinischen Studien des Medikaments beteiligt ist. Man forsche an verschiedene Optionen, darunter eine tägliche einzunehmende Tablette, so Wharton.

Darüber hinaus arbeitet auch der deutsche Pharmakonzern Boehringer Ingelheim an einem Wirkstoff zum Kampf gegen Fettleibigkeit, allerdings als Injektion, nicht als Tablette. Daten aus der Phase-zwei-Studie des Mittels, das gemeinsam mit der dänischen Firma Zealand erforscht wird, wurden ebenfalls auf der Diabetestagung in den USA vorgestellt. Demnach verloren die Probanden mit der Spritze bis zu 19 Kilo Gewicht, allerdings brach fast ein Viertel der Studienteilnehmer die Einnahme des Mittels wegen Nebenwirkungen ab.

