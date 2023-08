 Fisker: Drei neue Elektroauto-Modelle gegen Tesla

Los Angeles Der US-Elektroautohersteller Fisker geht voll ins Risiko: Am Donnerstagabend (Ortszeit) hat Gründer Henrik Fisker in Los Angeles drei neue Automodelle vorgestellt, die zeitnah in die Produktion gehen sollen. Mit dabei: ein Familienauto für sechs Passagiere zum Kampfpreis, ein Pick-up-Truck und ein Supersportwagen.

Fisker bietet aktuell lediglich ein Auto an – das von Produktionsproblemen geplagte Elektro-SUV Ocean. Dennoch geht Henrik Fisker nun auf Konfrontationskurs mit anderen E-Auto-Bauern wie Tesla und Rivian und etablierten Herstellern wie Ford und Volkswagen.

Der Grund: „Das Zeitfenster, als Elektroautohersteller erfolgreich zu sein, schließt sich“, wie Henrik Fisker dem Handelsblatt sagte. „In den kommenden beiden Jahren werden die größten Kuchenstücke des Automarkts verteilt. Wer dann nicht breit aufgestellt ist, hat das Rennen verloren. Wir wollen diese neue Ära mit anführen.“

Mit seiner Marke Fisker versucht der 58-jährige Däne erneut, den Durchbruch zu schaffen. Nach seiner Zeit als Designer für BMW und Aston Martin hatte Fisker bereits 2011 einen ersten Konkurrenten zu Tesla gebaut. Doch die Produktion des halbelektrischen Sportwagens Fisker Karma wurde mangels Erfolg eingestellt. 2014 ging das Unternehmen pleite. Jetzt will er seine neue Firma endlich zum Erfolg führen.

„Wir wollen die emotionalsten und nachhaltigsten Autos der Welt bauen“, sagte Fisker auf der Bühne in Huntington Beach bei Los Angeles. „Wir wollen Hunderttausende Autos pro Jahr bauen, schließlich Millionen von Autos.“

Elektroautos: Drei neue Fisker-Modelle

Eine wichtige Rolle sollen die am Donnerstag vorgestellten Modelle spielen. Wichtigstes Produkt für den Massenmarkt ist der Fisker Pear. Er erinnert an ein kleines SUV und hebt sich mit einigen Funktionen von der Masse ab.

So versinkt die Kofferraumklappe auf Knopfdruck im Unterboden, was den Zugang in beengten Platzverhältnissen erleichtern soll. Fisker nennt das Feature „Houdini-Tür“, in Anlehnung an den berühmten Zauberer. Für Familien interessant: Der Pear soll mit sechs Sitzplätzen erhältlich sein, eine große Vorderbank macht es möglich. Die Reichweite soll bis zu 480 Kilometer betragen.

Das wichtigste Kaufargument soll jedoch der Preis werden: Der Pear soll ab 29.900 Dollar erhältlich sein. Abzüglich der Elektro-Subventionen wäre er in den USA damit für 22.400 Dollar (rund 20.400 Euro) zu haben – und aktuell das günstigste E-Auto mit großem Platzangebot auf dem Markt. Teslas Model 3 kostet inklusive Steuerrabatt immer noch rund 33.000 Dollar. Ausgeliefert werden soll der Pear ab Mitte 2025.

Eine Überraschung landete Fisker mit der Vorstellung des Fisker Alaska, eines kompakten Pick-ups auf Basis einer verlängerten Ocean-Plattform mit bis zu 550 Kilometer Reichweite. Er soll ebenfalls ab 2025 ausgeliefert werden und abzüglich des 7500-Dollar-Steuerrabatts 37.900 Dollar kosten.

Das Pick-up-Modell ist vor allem für den US-Markt geplant und könnte in Ohio gebaut werden. Fisker Alaska

Der Alaska wäre damit knapp 5000 Dollar billiger als Fords Elektro-Pick-up F150 Lightning und knapp 28.000 Dollar billiger als Rivians R1T – und ein Jahr vor der neuen Pick-up-Marke „Scout“ von Volkswagen auf dem Markt.

Das dritte neue Auto ist ein Supersportwagen namens Fisker Ronin. Der erste Prototyp, den Fisker in Los Angeles enthüllte, ist allerdings noch nicht fahrtauglich. Das soll sich rasch ändern: Das Luxusauto soll auf eine Reichweite von bis zu 1000 Kilometern kommen und über 380.000 Dollar kosten, wie Henrik Fisker dem Handelsblatt sagte. Damit wäre das Modell noch teurer als der angekündigte neue Tesla Roadster. Nur einige Hundert Stück will Fisker pro Jahr in Handarbeit herstellen lassen, etwa in Großbritannien oder Italien.

Auftragsproduktion mit Hindernissen

Während der Ronin eine lukrative Nische besetzen soll, werden Pear und Alaska für den Massenmarkt gebaut. Der Pear soll sowohl in Europa als auch in Nordamerika verkauft werden, der Alaska vor allem in der Pick-up-Nation USA. Fisker betont im Gespräch sein Ziel, Hunderttausende Autos pro Jahr zu bauen. Alle neuen Modelle seien nun vorbestellbar. Allein, der Produktionshochlauf des bereits verfügbaren Ocean-SUV weckt Zweifel, ob der Angriff auf den Massenmarkt gelingen kann.

Ursprünglich sollten laut Fisker im zweiten Quartal 2023 über 8000 Oceans hergestellt werden. Die reale Bilanz fällt deutlich ernüchternder aus: Nur 1022 Autos liefen vom Band. Erst eine zweistellige Zahl an Autos wurde an US-Kunden ausgeliefert. Henrik Fisker erklärt das mit einem „Covid-Hangover“, mit Lieferschwierigkeiten mehrerer Zulieferer. Allein die Insolvenz des deutschen Zulieferers Frimo habe dazu geführt, dass plötzlich der Lieferant für die Türkarosserie ausgefallen sei.

Der elektrische Sportwagen der Marke soll über 380.000 Dollar kosten und gegen den Tesla Roadster antreten. (Foto: Reuters) Fisker Ronin

Seit November wird der Ocean in Graz gebaut, vom österreichischen Auftragsfertiger Magna. Bei einer kurzen Testfahrt des Handelsblatts entpuppte sich das Auto am Donnerstag als zugstarkes, komfortables und sauber verarbeitetes SUV. Die schlechte Sicht nach hinten versucht Fisker durch mehrere Kameras auszubügeln.

Im Unterschied zu Wettbewerbern wie Tesla, Rivian oder Lucid setzt Fisker bisher nicht auf die Eigenproduktion, sondern lässt seine Autos im Auftrag bauen. Dadurch kann das Unternehmen direkt auf eingespielte Produktionsstandorte zurückgreifen, statt die komplexe Massenfertigung selbst zu meistern. Im Gegenzug fließt ein signifikanter Teil der Verkaufseinnahmen an den Partner Magna. Fisker betont dennoch, mit jedem verkauften Auto Gewinn zu machen, und zwar im „zweistelligen“ Prozentbereich. „Der Ocean ist profitabel.“

Fisker arbeitet eng mit Foxconn zusammen

Ab 2025 soll dann die US-Produktion starten, im früheren Lordstown-Werk in Ohio, das der Partner Foxconn übernommen hat. Der Draht zum taiwanischen Auftragsfertiger sei eng, betont Henrik Fisker. „Wir ziehen an einem Strang.“

In Ohio könnte Foxconn laut Firmenkreisen mit der Produktion des Alaska starten, da dieser auf der bereits erprobten Ocean-Plattform aufsetze. In einem zweiten Schritt könnte dann die Volumenproduktion des Pear im US-Werk anlaufen. Für weitere Partnerschaften sei man offen, auch neue Produktionsstandorte würden diskutiert, so Fisker, ohne ins Detail zu gehen.

Kann dem Dänen das Kunststück gelingen, binnen zweier Jahre gleich drei neue Autos am Markt zu etablieren und eine entsprechende Volumenproduktion aufzubauen – noch dazu ohne eigene Produktionserfahrungen?

So ambitioniert die vorgestellten Pläne sind, so skeptisch reagieren Beobachter auf die Ankündigungen des Start-ups. Henrik Fisker eilt in der Autobranche der Ruf voraus, ein großer Visionär und Verkäufer in eigener Sache zu sein, bei der Umsetzung jedoch oft große Probleme zu bekommen.

Skeptisch ist etwa Christian Koenig. Der Autoexperte hat für Porsche in Nordamerika gearbeitet und führt in Atlanta eine Beratung für E-Mobilität. „Die Hürden sind groß“, mahnt er. „Fisker tritt gegen starke Konkurrenz in einem Markt an, der von Tesla und etablierten Herstellern beherrscht wird.“

In den kommenden Jahren müsse sich das Unternehmen einem „rauen Markt stellen“ und einen regelrechten „Hindernisparcours erfolgreich bestehen“: Fisker muss nicht nur die Produktion aufbauen, sondern gleichzeitig die Markenbekanntheit steigern und ein flächendeckendes Vertriebs- und Servicenetzwerk aufbauen – alles Aufgaben, an denen schon deutlich größere und finanzstärkere Wettbewerber gescheitert sind. Darüber hinaus müsse man im Wettbewerb um die besten Mitarbeiter bestehen und „ausreichende Liquidität sicherstellen“. Eine große Herausforderung, meint Koenig.

Elektroautos: Fisker will es mit Tesla und Rivian aufnehmen

Fisker betonte am Donnerstag, sein Unternehmen habe mehr als 600 Millionen Dollar an Cash und Cash-Äquivalenten. Schon bald werde man zu den führenden E-Auto-Herstellern gehören.

Auch dank erster Verkaufserlöse konnte Fisker die Verluste im vergangenen Quartal auf rund 85,5 Millionen Dollar eingrenzen, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Im Vorquartal waren es noch 120,6 Millionen. Der Umsatz stieg um mehr als das Vierfache auf 825.000 Dollar.

Die Börse ist noch nicht überzeugt. Innerhalb eines Jahres hat Fisker 40 Prozent seines Börsenwerts eingebüßt und wird derzeit mit rund 2,2 Milliarden Dollar bewertet. Zum Vergleich: Selbst der kleine Konkurrent Rivian kommt auf einen Börsenwert von 24,9 Milliarden Dollar, Tesla gar auf 812,6 Milliarden Dollar.

Auch auf die Ankündigungen und Quartalszahlen reagierten Anleger mit Verkäufen: Die Fisker-Aktie sackte nach Börseneröffnung um rund fünf Prozent ab.

Erstpublikation: 04.08.2023, 18:44 Uhr.