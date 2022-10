Flugzeugbauer Airbus steigert Gewinn – und profitiert vom starken US-Dollar

A350 auf der Luftfahrtmesse ILA in Berlin

Toulouse Airbus bleibt trotz anhaltender Lieferkettenprobleme und der unsicheren geopolitischen Lage auf Wachstumskurs. Umsatz und operativer Gewinn lagen im dritten Quartal 2022 jeweils rund ein Viertel über dem Vorjahresniveau, teilte der europäische Flugzeugbauer am Freitag in Toulouse mit.

Zwischen Juli und September betrug der um Sonderposten bereinigte Profit (bereinigtes Ebit) 836 Millionen Euro, verglichen mit 666 Millionen Euro im Vorjahresquartal. Der Umsatz kletterte im Vergleich mit dem dritten Quartal 2021 um 27 Prozent auf 13,3 Milliarden Euro.

Airbus bekräftigte die Erwartung eines bereinigten Ebits von 5,5 Milliarden Euro im Gesamtjahr. Wie geplant sollen in diesem Jahr 700 Flugzeuge ausgeliefert werden, nach neun Monaten waren es 437 Maschinen.

Der Konzern profitierte vom im Verhältnis zum Euro starken US-Dollar. Der freie Barmittelzufluss vor Fusionen und Kundenfinanzierungen dürfte in diesem Jahr mit 4,5 Milliarden Euro rund eine Milliarde höher ausfallen als bisher gedacht. Verkehrsflugzeuge werden in Dollar verkauft, die Zahlungen der Kunden tauscht Airbus dann in Euro um.

Airbus-Chef Guillaume Faury sprach von einer „soliden finanziellen Performance in einem komplexen Geschäftsumfeld“. Sorgen bereitet dem Konzern weiter der Materialmangel. „Die Lieferkettenprobleme sind die gleichen wie im vergangenen Quartal“, sagte Faury.

Weiter Lieferprobleme bei Flugzeugteilen

Nach dem zweiten Quartal hatte Airbus mitgeteilt, in diesem Jahr 20 Verkehrsflugzeuge weniger als geplant auszuliefern. Faury sagte am Freitag in einer Telefonkonferenz mit Journalisten, dass viele Teile weiter mit Verspätung eintreffen würden. Das hemme Effizienz und Planbarkeit der Produktion.

Insgesamt habe sich die Lage auf einem niedrigen Niveau stabilisiert, die Probleme dürften laut Faury bis ins nächste Jahr anhalten. Zumindest bei den Triebwerksbauern läuft die Zulieferung nun aber offenbar besser.

Die Zahl der sogenannten Gleiter sei in den einstelligen Bereich zurückgegangen. Im Branchenjargon werden so fast fertige neue Flugzeuge bezeichnet, denen nur noch die Antriebe unter den Tragflächen fehlen. Im Sommer hatte das Unternehmen nach eigenen Angaben auf seinem Gelände noch 26 Gleiter stehen.

„Unsere Teams konzentrieren sich auf die zentralen Prioritäten und vor allem darauf, in den kommenden Monaten und Jahren die Auslieferung von Verkehrsflugzeugen hochzufahren“, sagte Faury. Bei der A320-Familie, dem Verkaufsschlager von Airbus, sollen bis Jahresende 50 Maschinen pro Monat erreicht werden.

Im Sommer hatte Airbus das Ziel, die Produktion der Kurz- und Mittelstreckenflieger auf 65 Stück pro Monat hochzufahren, von Mitte 2023 auf Anfang 2024 verschoben. Bis 2025 sollen dann monatlich 75 Maschinen der A320-Familie gebaut werden. Bei den Langstreckenjets A330neo und A350 prüft Airbus laut Faury ebenfalls einen höheren Output – ein weiteres Zeichen für die Erholung des Luftverkehrs nach der Pandemie.

Eine leichte Verzögerung erwartet der Konzern beim Langstreckenjet A321XLR: Das neue Modell soll jetzt wohl erst im zweiten Quartal 2024 in Dienst gehen. Zuletzt hatte das Management von Anfang 2024 gesprochen, nachdem sich das ursprüngliche Ziel - Ende 2023 - als unrealistisch erwiesen hatte.

