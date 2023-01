Flugzeugbauer Airbus will weltweit 13.000 Mitarbeiter einstellen

Der deutsch-französische Flugzeugbauer möchte seine Produktion ausweiten. Dafür sucht er neue Mitarbeiter und schafft rund 7000 zusätzliche Stellen.

Airbus plant eine Produktionserweiterung bei seinen Jets. (Foto: Reuters) Fertigung eines Airbus A321 in den USA

Paris Der Flugzeugbauer Airbus will auch in diesem Jahr weltweit 13.000 neue Mitarbeiter einstellen, davon rund 7000 auf neu geschaffene Stellen. Die neuen Mitarbeiter sollten die geplante Produktionsausweitung bei Jets unterstützen und in den Konzernsparten Rüstung, Raumfahrt und Hubschrauber zum Einsatz kommen, erklärte das deutsch-französische Unternehmen.

Airbus erklärte, im abgelaufenen Jahr seien genauso viele Mitarbeiter eingestellt worden. Die Stellenzahl betrage derzeit gut 130.000.

