Flugzeugbauer Boeing plant 10.000 Neueinstellungen in diesem Jahr

Der Flugzeugbauer will sein Personal wieder auf ein Level wie vor der Pandemie bringen. Es sollen neben den Neueinstellungen aber auch Arbeitsplätze abgebaut werden.

Der Flugzeugbauer will neue Mitarbeiter einstellen. (Foto: AP) Boeing

Washington Boeing will angesichts der Erholung der Flugbranche nach dem Höhepunkt der Coronavirus-Pandemie in diesem Jahr 10.000 Mitarbeiter einstellen. In einigen Sparten würden dagegen Arbeitsplätze abgebaut, teilte der Airbus-Rivale am Freitag mit.

Der US-Flugzeugbauer mit Sitz im Bundesstaat Virginia beschäftigte Ende des vergangenen Jahres 156.000 Menschen und damit etwa 14.000 mehr als am Ende des Jahres zuvor. Mit den Neueinstellungen würde sich Boeing der Beschäftigungszahl von vor der Pandemie nähern, die Ende 2019 bei 161.000 lag. Der Konzern will die Auslieferungen des 737 MAX sowie des 787 in diesem Jahr vorantreiben.

