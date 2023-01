 Flugzeuge: Wie Airbus seinen Vorsprung zu Boeing ausbaut

Bessere Modelle, Vorsprung bei neuen Antrieben, Schwäche des Rivalen: Airbus wird die Luftfahrt wohl auf Jahre dominieren. Doch der Konzern steht vor einer heiklen Frage.

Bei den stark nachgefragten Kurz- und Mittelstreckenflugzeuge ist der Hersteller bis 2028 ausgebucht. (Foto: Airbus) A319neo von Airbus

Frankfurt, Paris Ende November versammelte sich der Airbus-Vorstand in einem bayerischen Lokal am Münchener Flughafen. Nur Konzernchef Guillaume Faury fehlte, er begleitete den französischen Präsidenten auf einer Reise in die USA. Bei Haxen und Hellem blickte die Führungsriege des europäischen Flugzeugbauers voller Optimismus in die Zukunft.

„Dunkle Wolken“ wie die Inflation oder die hohen Energiepreise hätten bislang keine Auswirkungen auf das Geschäft, sagte Verkaufschef Christian Scherer. Die zivile Luftfahrt erhole sich vom Corona-Schock und liege weltweit – mit Ausnahme Chinas – wieder bei rund 80 Prozent des Niveaus von vor der Pandemie.

Dass Erzrivale Boeing bis Mitte des kommenden Jahrzehnts kein neues Passagierflugzeug auf den Markt bringen will, nahm der Manager gelassen zur Kenntnis. Das sei „keine Überraschung“, schließlich habe Boeing einen „riesigen Schuldenberg“ angehäuft, sagte Scherer.

Airbus: Konkurrent Boeing verliert an Marktanteilen

