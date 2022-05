Flugzeughersteller Nach Milliardengewinn: Airbus will Produktion der A320-Familie auf Rekordniveau erhöhen

Trotz geopolitischer Unsicherheiten und gestörter Lieferketten will Airbus mehr Flugzeuge bauen. Verzögerungen gibt es aber beim neuen Langstreckenflieger A321XLR.

Vom Erfolgsmodell des Konzerns wird nochmal mehr produziert. (Foto: Reuters) Airbus A320neo

Paris Airbus reagiert auf den anziehenden Luftverkehr nach der Pandemie mit einer Stärkung seiner A320-Familie. Der europäische Flugzeugbauer teilte am Mittwoch mit, die monatliche Produktion der Kurz- und Mittelstreckenflieger von derzeit etwa 50 auf das Rekordniveau von 75 Stück im Jahr 2025 hochzuschrauben. Die zusätzlichen Kapazitäten dafür sollen an allen Standorten, besonders im Airbus-Werk in Mobile im US-Bundesstaat Alabama entstehen.

„Mit Blick auf die Zeit nach 2022 sehen wir ein weiter starkes Wachstum bei der Nachfrage nach Verkehrsflugzeugen, das von der A320-Familie getrieben wird“, sagte Airbus-Chef Guillaume Faury in einer Telefonkonferenz mit Journalisten. Airbus wolle die Produktion seines Verkaufsschlagers für die Kurz- und Mittelstrecke schrittweise steigern, die Nachfrage nach der Coronakrise stimme ihn „sehr zuversichtlich“. Als Zwischenziel für Mitte 2023 gab er den Bau von 65 Jets der A320-Familie pro Monat aus.