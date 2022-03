Folgen des Ukraine-Kriegs Stimmung in der Chemie kippt: Hersteller prophezeien Umsatzrückgang und warnen vor Gas-Embargo

Düsseldorf In der deutschen Chemieindustrie hat der Ukrainekrieg zu einem jähen Stimmungsumschwung geführt. Noch vor wenigen Wochen rechnete die Branche mit einem weiteren Wachstum in diesem Jahr. Doch nun erwartet mehr als die Hälfte der Unternehmen einen Rückgang bei Produktion und Umsatz. Das zeigt eine am Donnerstag vorgestellte Umfrage des Branchenverbands VCI unter seinen Mitgliedsfirmen.

Danach hat sich die Lage durch den Ukrainekrieg für die energie- und rohstoffintensive Chemie dramatisch verändert. Die Preise für Öl und Erdgas sind kräftig gestiegen. Der finanzielle Spielraum der Unternehmen schwindet immer mehr.

70 Prozent der Firmen berichten bereits über gravierende Probleme für ihr Geschäft durch die hohen Preise – vor allem durch das teure Erdgas, das der wichtigste Energielieferant zum Betrieb der Chemieanlangen ist. 85 Prozent geben an, dass sie steigende Produktions- und Beschaffungskosten entweder gar nicht oder nur zum Teil an die Kunden weitergeben können.

Mit den steigenden Energiekosten kämpft die ganze Branche, allerdings in unterschiedlichem Maße. Konzerne wie Evonik haben sich schon vor dem massiven Anstieg über langjährige Lieferkontrakte die benötigten Gasmengen zu festen Preisen gesichert.

Andere Unternehmen haben damit gezögert in der Erwartung, dass die Gaspreise in diesem Jahr wieder sinken. Sie sind nun stark belastet – ebenso wie Chemiefirmen, die zusätzlich zu langfristigen Lieferverträgen Gasmengen je nach Nachfragesituation am Markt einkaufen.

Die bedrohliche und unsichere Situation hat beim VCI zu einem Novum geführt: Der Verband gibt keine Prognose für die Entwicklung in diesem Jahr. Die bisherige Einschätzung, die ein Umsatzplus von fünf Prozent vorsah, wurde zurückgezogen. „Jegliche Prognose wäre in hohem Maß spekulativ“, sagte VCI-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Große Entrup.

Leidet die Chemie, leiden etliche andere Branchen

Ein mögliches Embargo auf russische Rohstofflieferungen würde sich auf die Branche unterschiedlich auswirken. Öl ist das wichtigste Ausgangsprodukt für die Chemie. Den Ausfall des Lieferanten Russland könnte die Chemie hier wohl noch wegstecken – der VCI geht nicht davon aus, dass dies zu Drosselungen oder sogar Einstellungen der Produktion führen würde.

Gut ein Drittel der Ölimporte in Deutschland stammt aus russischen Quellen. Dies könnte ersetzt werden, da Öl grundsätzlich auf dem Weltmarkt aus vielen Regionen verfügbar ist. Zudem ist die Versorgung per Schiff oder Pipeline für die Raffineriebetriebe gesichert. Die Ölpreise dürften aber deutlich steigen – und damit wohl auch die Endverbraucherpreise.

Massive Folgen hingegen hätte ein Stopp des Imports von russischem Erdgas für die chemisch-pharmazeutische Industrie. „Tiefe Einschnitte in das Produktionsniveau der Branche wären nicht nur bei großen energieintensiven Unternehmen zu erwarten, sondern auch im Mittelstand und wohl über alle Sparten hinweg unvermeidlich“, erklärte Große Entrup.

Die Effekte wären nicht auf die Chemie beschränkt. Die Branche ist Grundstofflieferant für nahezu alle weiterverarbeitenden Industrien. Über die Wertschöpfungsketten würde sich ein Ausfall auf die Bereiche Landwirtschaft, Ernährung, Automobil, Kosmetik, Bau, Verpackung, Pharma oder Elektronik auswirken.

Die Umfrage des VCI zeigt: Schon jetzt wird es für viele Chemiefirmen schwierig, die hohen Energie- und Rohstoffpreise an die Kunden weiterzugeben. Große Unternehmen wie etwa Lanxess und Covestro zeigten sich zuletzt zwar zuversichtlich, dass ihnen dies auch weiterhin gelingt. Doch insgesamt hängt dies von Faktoren wie Vertragsklauseln mit den Kunden und der Wettbewerbssituation ab.

Der Kunststoffhersteller Covestro etwa ist auch Anfang dieses Jahres praktisch ausverkauft. Die Leverkusener profitieren davon, dass die Angebotslage in den Märkten für Polyurethan-Schäume und Polycarbonat-Kunststoffe weltweit eng bleibt. Das bringt eine gewisse Macht bei den Preisverhandlungen. „Wir gehen davon aus, auch in diesem Jahr die höheren Kosten an die Kunden weitergeben zu können“, sagt Covestro-Finanzchef Thomas Töpfer.

Auch BASF wird versuchen, die Belastungen durch teures Öl und Gas per Preiserhöhungen weiterzureichen. Auf einer Analystenkonferenz unterstrich BASF-Chef Martin Brudermüller aber, dass dies nicht mehr so einfach sei wie im vergangenen Jahr. „Wir sind schon auf einem sehr hohen Preisniveau im gesamten Portfolio“, sagte er und ergänzte: Mit jeder Stufe höher in den Preisen wachse auch der Widerstand bei den Kunden.

Chemiebranche fürchtet „schwere und mehrjährige Rezession“ bei Erdgas-Embargo

Viel problematischer ist dies für mittelständische Chemieunternehmen. Sie produzieren nicht an Standorten in Asien oder den USA, wo Strom und Energie weniger teuer sind, sondern sind auf die Gasversorgung hier in Deutschland angewiesen. Dazu kommt: Sie konkurrieren international mit Chemiefirmen in Ländern, in denen Strom und Gas ohnehin billiger sind als hierzulande. Das schränkt die Fähigkeit zu Preisanpassungen bei den Kunden stark ein.

Der VCI rechnet im Falle eines Embargos auf russisches Erdgas mit einer „schweren und mehrjährigen Rezession mit einem massiven Verlust von Arbeitsplätzen“. Anders als in der Finanz- und Coronakrise wäre dies keine Schockstarre, sondern es stünde die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der deutschen Industrie auf dem Spiel.

Schon jetzt fordert die Branche eine Reaktion der Politik. Alle zeitnahen Lösungen, die die Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit von Energie unterstützen, sollten aus Sicht des VCI Vorrang haben, wie etwa die zeitnahe Abschaffung der EEG-Umlage, eine Reduzierung der Energiesteuer auf das EU-Minimum oder ein vorübergehendes Aussetzen des Ausstiegs aus der Kohleverstromung.

Parallel müsse der Ausbau erneuerbarer Energien und der nötigen Infrastruktur mit aller Kraft – auch gegen Widerstände – vorangetrieben werden. Die Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren müsse „eine überragende Bedeutung“ bekommen. Zur Kategorie „Aufschieben“ zählt für den VCI das Projekt der EU-Chemikalienstrategie mit der umfangreichen Neuregulierung.

