Folgen des Ukraine-Kriegs Stimmung in der Chemie kippt: Hersteller prophezeien Umsatzrückgang und warnen vor Gasembargo

Ein Ausfall des russischen Öls sei verkraftbar, ein Gasembargo nicht, warnt der VCI. Die Folgen für die gesamte deutsche Industrie wären dramatisch.

Am Heimatstandort des Chemiekonzerns werden große Mengen Erdgas benötigt. (Foto: obs) Chemieanlage von BASF in Ludwigshafen

Düsseldorf In der deutschen Chemieindustrie hat der Ukrainekrieg zu einem jähen Stimmungsumschwung geführt. Noch vor wenigen Wochen rechnete die Branche mit einem weiteren Wachstum in diesem Jahr. Doch mit dem Ausbruch des Kriegs in der Ukraine erwartet mehr als die Hälfte der Unternehmen einen Rückgang bei Produktion und Umsatz.

Das ergab eine aktuelle Umfrage des Branchenverbands VCI unter seinen Mitgliedsfirmen. Danach hat sich die Lage durch den Ukrainekrieg für die energie- und rohstoffintensive Chemie dramatisch verändert. Die Preise für Öl und Erdgas sind kräftig gestiegen. Der finanzielle Spielraum der Unternehmen schwinde immer mehr.

70 Prozent der Unternehmen berichten bereits über gravierende Probleme für ihr Geschäft durch die hohen Energiepreise – vor allem durch das teure Erdgas, das der wichtigste Energielieferant zum Betrieb der Chemieanlangen ist. 85 Prozent geben an, dass sie steigende Produktions- und Beschaffungskosten entweder gar nicht oder nur zum Teil an die Kunden weitergeben können.