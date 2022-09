Führungsumbau Sajjad Khan wechselt zu Porsche – Ex-Mercedes-Vorstand soll das digitale Profil stärken

Düsseldorf Der Stuttgarter Sportwagenhersteller Porsche plant die Erweiterung des eigenen Vorstands. Der frühere Mercedes-Manager Sajjad Khan soll so schnell wie möglich in das oberste Führungsgremium der Volkswagen-Tochter einziehen und dort das neue Digital-Ressort „Car-IT“ übernehmen, wie das Unternehmen am Donnerstag bestätigte.

Porsche würde damit ein achtes Vorstandsmitglied bekommen. Der Aufsichtsrat des Unternehmens hat der Berufung von Khan bereits zugestimmt. „Die erfolgreiche Entwicklung unseres Unternehmens wird mit der beabsichtigten Erweiterung unseres Vorstands weiter gefördert“, sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Wolfgang Porsche.

Der 48-jährige Khan gehört zu den bekanntesten Software-Spezialisten der europäischen Automobilindustrie. Vor einem Jahr war der gebürtige Pakistaner mit deutschem Pass vorzeitig bei seinem damaligen Arbeitgeber Mercedes ausgeschieden. Die genauen Gründe für das plötzliche Ausscheiden aus seinem Arbeitsvertrag waren damals nicht bekannt geworden. Streitigkeiten mit anderen Vorstandsmitgliedern wurden in Unternehmenskreisen als Ursache vermutet.

Offiziell hatte es vor einem Jahr im damals noch bestehenden Daimler-Konzern geheißen, Khan verlasse das Unternehmen, um sich als Finanzinvestor selbstständig zu machen. Schon nach einem Jahr sind diese Pläne offenkundig obsolet geworden. Porsche hat erfolgreich um den IT-Spezialisten geworben und ihn für sich gewonnen.

Wann Khan seinen neuen Vorstandsposten in Stuttgart-Zuffenhausen antreten kann, ist allerdings derzeit noch unklar. Nach seinem Ausscheiden aus dem Mercedes-Vorstand unterliegt er weiterhin einer Sperrfrist und kann nicht sofort beim Sportwagen-Konkurrenten anfangen.

Mercedes müsste sich auf ein vorzeitiges Ende des Wechselverbots einlassen. Das ist jedoch alles andere als gesichert, heißt es bei Porsche. Khan soll nicht nur beim Stuttgarter Sportwagenhersteller in den Vorstand einziehen, sondern wahrscheinlich zusätzlich auch den Mutterkonzern in Wolfsburg bei IT-Themen beraten, verlautete aus Unternehmenskreisen.

Erfahrung bei Mercedes, BMW und Magna

Khan hatte vor seinem Ausscheiden bei Mercedes im August 2021 sechs Jahre für den Stuttgarter Premiumhersteller gearbeitet. Dort war er als Chief Technology Officer (CTO) verantwortlich für die Entwicklung in den Bereichen Konnektivität, autonomes Fahren und neue Mobilitätsdienste („shared services“). Bei Mercedes galt Khan als Wegbereiter neuer Software, mit der der Stuttgarter Hersteller ins Zeitalter der automobilen Digitalisierung einsteigen will.

Davor war der IT-Experte bei BMW tätig und verantwortete den Bereich „Connected Drive“. Ein anderer früherer Arbeitgeber Khans war der kanadisch-österreichische Zulieferer Magna. Vor 20 Jahren hatte er seine automobile Karriere im Daimler-Konzern begonnen.

Die eigentliche Überraschung bei der bevorstehenden Berufung von Khan in den Porsche-Vorstand ist die Tatsache, dass sich der Stuttgarter Sportwagenhersteller nun noch zusätzlich einen eigenen IT- und Software-Verantwortlichen im obersten Führungsgremium leisten will. Vor zwei Jahren hatte der Wolfsburger Mutterkonzern Volkswagen die neue Software-Einheit Cariad geschaffen, mit der die IT- und Programmieraktivitäten über alle Tochtermarken hinweg – auch Porsche – zusammengefasst worden waren.

In Industriekreisen wird vermutet, dass die Berufung von Khan auch mit dem bevorstehenden Börsengang von Porsche zusammenhängt. Die VW-Tochter könne eine größere Eigenständigkeit vorweisen und mache sich für Investoren interessanter, wenn sie in der Software-Entwicklung verstärkt eigene Wege gehen würde. Porsche hatte beispielsweise schon in der Vergangenheit intensive Gespräche mit Apple über eine Zusammenarbeit geführt.

Porsche-Vorstandschef Oliver Blume verwies darauf, dass die Automobilbranche derzeit die wohl größte Transformation ihrer Geschichte erlebe. Porsche habe dabei strategische Weichen sehr früh gestellt. „Unser Fokus liegt jetzt auf der Umsetzung, die wir gemeinsam mit Sajjad Khan weiter vorantreiben wollen“, betonte Blume. An diesem Donnerstag übernimmt Blume auch den Vorstandsvorsitz im Volkswagen-Konzern.

