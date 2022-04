Führungswechsel VW-Vertriebschef Zellmer soll neuer Skoda-Chef werden

Volkswagen hat offenbar einen Nachfolger für den scheidenden Skoda-Chef Thomas Schäfer gefunden. Klaus Zellmer, aktuell Vertriebsvorstand der Kernmarke, soll übernehmen.

Der Automanager könnte in Zukunft Skoda führen. (Foto: bernhardhuber.com) Klaus Zellmer, Vertriebsvorstand der VW-Kernmarke

Hamburg Stühlerücken bei Volkswagen: Klaus Zellmer soll Insidern zufolge neuer Skoda-Chef werden. „Das ist ein realistisches Szenario“, sagte eine mit den Vorgängen vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters am Freitag. Die Personalie solle am Montag verkündet werden. Zellmer, aktuell Vertriebsvorstand der Marke VW Pkw und davor lange für Porsche tätig, soll Thomas Schäfer bei der tschechischen VW-Tochter ablösen.

Schäfer arbeitet sich derzeit in das operative Geschäft der Marke VW ein und soll später in den Konzernvorstand aufrücken. Er löst dort Ralf Brandstätter ab, der ab August als neuer Konzernvorstand das China-Geschäft leiten soll. Volkswagen lehnte einen Kommentar zu der Personalie Zellmer ab.

Das Personalkarussell war Anfang Dezember in Gang gesetzt worden, als der Aufsichtsrat den Burgfrieden absegnete, der Konzernchef Herbert Diess den Verbleib an der Unternehmensspitze ermöglichte. „Business Insider“ hatte im März gemeldet, Zellmer sei der aussichtsreichste von zwei Kandidaten für den Posten an der Skoda-Spitze.

