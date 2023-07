Fusion OMV und Abu Dhabi prüfen angeblich Gründung von neuem Petrochemieriesen

Wien, Frankfurt Abu Dhabi und die österreichische OMV prüfen einem Insider zufolge eine engere Zusammenarbeit ihrer Petrochemieunternehmen Borouge und Borealis. Die Prüfung umfasse auch eine mögliche milliardenschwere Fusion, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag.

Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte zuvor unter Berufung auf Insider berichtet, die beiden Parteien sprächen über eine mögliche Bewertung von Borealis in Höhe von etwa zehn Milliarden Dollar, einschließlich der Borouge-Beteiligung könnte die Gesamtbewertung des kombinierten Unternehmens 30 Milliarden Dollar übersteigen.

Der genaue Wert und die Eigentumsverhältnisse seien die beiden wichtigsten Hürden für eine Einigung und könnten sich noch ändern. OMV lehnte eine Stellungnahme ab, von Borealis war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.

Die Wiener Borealis gehört zu 75 Prozent der OMV, der Rest gehört dem staatlichen Ölkonzern Adnoc aus Abu Dhabi. Borouge ist widerum ein Joint Venture von Adnoc und Borealis und war im vergangenen Jahr an die Börse in Abu Dhabi gegangen.

Adnoc hat sich intensiv um Transaktionen in diesem Bereich bemüht. Chief Executive Officer Sultan Al Jaber hat Kreisen zufolge im vergangenen Monat ein vorläufiges Übernahmeangebot in Höhe von 12 Milliarden Dollar für den Leverkusener Polymerhersteller Covestro AG unterbreitet, so Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind. Das Management des Zielunternehmens lehnte das Angebot als zu niedrig ab, signalisierte aber, dass es bereit sei, über das Geschäft zu besseren Bedingungen zu diskutieren.



Das Unternehmen aus Abu Dhabi setzt Kreisen zufolge seine Bemühungen um eine mögliche Übernahme von Covestro fort und prüft seine nächsten Schritte. Adnoc wird wahrscheinlich schon in den nächsten Wochen entscheiden, ob es seine Offerte für Covestro erhöht, so die Personen. Ein Sprecher von Covestro konnte nicht sofort zur Stellungnahme erreicht werden. Covestro notierten um 16:50 Uhr in Frankfurt mit einem Minus von 1% bei 47,45 Euro und grenzten damit frühere Verluste ein.



Adnoc, die fast das gesamte Öl der Vereinigten Arabischen Emirate fördert, plant Investitionen in Höhe von 150 Milliarden Dollar, um die Produktionskapazitäten für Rohöl, Erdgas und Chemikalien zu erweitern. Das Unternehmen investiert auch in CO2-arme Energie.



