Gautam Adani Asiens neuer reichster Mann wird von Klimaschützern gehasst – und an der Börse verehrt

Bangkok Wenn Gautam Adani von dem riesigen Potenzial seiner Heimat Indien spricht, klingt er ein wenig wie ein Politiker im Wahlkampf. Bei einer Rede vor Kurzem in der Finanzmetropole Mumbai prophezeite der Unternehmer dem Land ein Ende der Armut und einen beispiellosen Aufstieg zu einer der global führenden Wirtschaftsmächte.

„Kein anderes Land wird in den kommenden drei Jahrzehnten so stark wachsen wie Indien“, sagte er. Nirgendwo sonst auf der Welt werde es eine ähnlich große Mittelschicht geben wie in dem schon jetzt 1,4 Milliarden Einwohner großen Schwellenland. Zwischen seinen Sätzen macht Adani lange Pausen, um dem Publikum genug Raum für Applaus zu geben. Der Mann mit dem markanten dunklen Schnurrbart und dem akkurat gezogenen Seitenscheitel gefällt sich in der Rolle als oberster Visionär und wirtschaftlicher Cheerleader des Subkontinents.

Die These, dass Indien das neue Land der unbegrenzten Möglichkeiten ist, kann der Sohn eines Textilhändlers anhand der eigenen Biografie unterstreichen: Als Studienabbrecher schaffte er es zum Multimilliardär. Allein in den vergangenen zwei Jahren konnte er sein Vermögen auf 112 Milliarden Dollar mehr als verzehnfachen. Kurz vor seinem 60. Geburtstag im Juni ist Adani nun zum reichsten Mann Asiens aufgestiegen – und kämpft mit der US-Investorenlegende Warren Buffett um Rang fünf auf der globalen Reichenliste.

Damit will sich der Chef des nach ihm benannten Energie- und Infrastrukturkonglomerats Adani aber nicht zufriedengeben. Er steckt gerade mitten in einer milliardenschweren Übernahmeoffensive, mit der er seinen Einfluss in Asiens drittgrößter Volkswirtschaft weiter ausdehnen möchte.

Wie am Wochenende bekannt wurde, kauft er für mehr als sechs Milliarden Franken das Indiengeschäft des Schweizer Baustoffkonzerns Holcim und wird damit zu einem der wichtigsten Zementhersteller des Landes. In den zwölf Monaten zuvor hatte er bereits für mindestens sechs Milliarden Dollar 30 weitere Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen übernommen – von einem Medienkonzern über ein Urlaubsportal bis zu einer Marke für Premiumreis.

Greta Thunberg protestierte gegen Adani

Dahinter steht Adanis Versuch, sich zunehmend von dem Geschäft mit fossilen Energieträgern unabhängig zu machen, die in der Vergangenheit die Grundlage für seinen Reichtum bildeten. Adani begann seine Unternehmerkarriere in den 80er-Jahren in seinem Heimatbundesstat Gujarat, nachdem er sein Wirtschaftsstudium abgebrochen und eine Zeit lang für seinen Bruder in der Plastikindustrie gearbeitet hatte.

Adani baute die Anlage zum wichtigsten Industriehafen des Subkontinents aus. (Foto: Reuters) Hafen von Mundra

Der erste entscheidende Durchbruch gelang ihm ein Jahrzehnt später, als ihm die Lokalregierung erlaubte, einen privaten Hafen in dem Ort Mundra an Indiens Westküste zu betreiben.

Adani baute die Anlage zum wichtigsten Industriehafen des Subkontinents aus und nutzte das neue Herzstück der indischen Infrastruktur, um sich für den wirtschaftlichen Aufschwung des Schwellenlands unverzichtbar zu machen: Über den Hafen in Mundra begann er, massenhaft Kohle aus dem Ausland zu importieren, und wurde schnell zum Marktführer.

Um sich Nachschub zu sichern, kaufte er eine Kohlemine in Indonesien. Mit dem Rohstoff fütterte er eigene Kraftwerke seines Konzerns, der 2014 zu Indiens größtem privaten Energieversorger wurde.

Seine Kohlegeschäfte rückten Adani ins Zentrum einer globalen Kampagne von Klimaschützern, die vor drei Jahren gegen den Baubeginn eines Adani-Kohlebergwerks in Australien protestierten. Auch Siemens geriet dabei in die Kritik, weil das Unternehmen zugesagt hatte, eine Signalanlage für das Projekt zu liefern.

Die Aktivistin Greta Thunberg forderte den deutschen Konzern auf, das Geschäft mit Adani abzusagen, um dessen Bergwerkspläne „zu stoppen, zu verzögern oder zumindest zu stören“. Der damalige Siemens-Chef Joe Kaeser entschied sich jedoch, am Vertrag mit dem indischen Milliardär festzuhalten.

Adani zelebrierte den Sieg: Man habe wiederholt gezeigt, sich nicht einschüchtern zu lassen. Es gehe darum, Entwicklungsländer mit bezahlbarer Energie zu versorgen, um ihnen dabei zu helfen, der Armut zu entkommen.

Die erste Kohle aus der australischen Mine wurde vor wenigen Monaten verschifft. Pro Jahr sollen rund zehn Millionen Tonnen exportiert werden – ungeachtet anhaltender Proteste. Als ultimatives Feindbild der Klimaaktivisten taugt Adani aber wohl dennoch nicht mehr: Er vollzieht nämlich gerade einen massiven Umbau seines Konzerns hin zu erneuerbaren Energien.

Seine Kohlegeschäfte rückten Adani ins Zentrum einer globalen Kampagne von Klimaschützern. (Foto: imago images/ZUMA Wire) Proteste gegen Adani in London

Seine Gesellschaft Adani Green Energy ist nach eigenen Angaben bereits das größte Solarunternehmen der Welt und will bis 2030 rund 45 Gigawatt an grünem Strom bereitstellen. Damit würde er im Alleingang zehn Prozent von Indiens Gesamtziel abdecken.

Enge Verbindung zu Premier Narendra Modi

Im vergangenen Jahr kündigte Adani an, in den nächsten zehn Jahren 50 bis 70 Milliarden Dollar in das Geschäft mit grüner Energie investieren zu wollen. An der Börse kommen die hohen Ambitionen gut an: Der Kurs von Adani Green Energy stieg in den vergangenen fünf Jahren um 8000 Prozent. Mit einer Marktkapitalisierung von 50 Milliarden Dollar ist die Gesellschaft inzwischen die wertvollste in Adanis Firmenimperium.

Besonderes Interesse hat er dabei an der Produktion von grünem Wasserstoff – einem Energieträger, der als entscheidend gilt, um etwa die Chemie- und Stahlindustrie CO2-neutral zu machen. Adani liegt damit auf einer Linie mit Indiens zweitem Superreichen, Mukesh Ambani, der noch vor Kurzem selbst den Titel des reichsten Asiaten innehatte. Der Chef des Mischkonzerns Reliance plant ebenfalls Milliardeninvestitionen in erneuerbare Energien.

Die beiden Milliardäre eint auch ihre Herkunft: Beide stammen aus Gujarat, dem Staat, in dem Indiens Premierminister Narendra Modi seine Wurzeln hat. Adani und Ambani wird gleichermaßen nachgesagt, ihre wirtschaftlichen Erfolge zum Teil ihren guten Verbindungen zu dem Regierungschef zu verdanken. Adani galt bereits als Verbündeter Modis, als dieser noch Chief Minister von Gujarat war. Vor seinem Aufstieg zum Premier nutzte Modi Adanis Privatjets, um zu Wahlkampfterminen zu fliegen.

Vor allem in seinem Infrastrukturgeschäft ist Adani auf politische Unterstützung angewiesen. Im Jahr 2018 profitierte er etwa davon, dass die Regierung den Betrieb von Flughäfen auch branchenfremden Konzernen erlaubte. In einer Privatisierungswelle bekam er seither einen Zuschlag nach dem anderen und ist in Indiens Flughafengeschäft innerhalb weniger Monate zum Marktführer aufgestiegen.

Vorwürfe, er würde von Modi bevorzugt behandelt, wies Adani in der Vergangenheit stets zurück. Daraus, dass er mit dem Premier sehr zufrieden ist, macht er aber kein Geheimnis. Er sei überzeugt davon, dass es den weitreichenden Regierungsinitiativen gelingen werde, Indiens Herausforderungen etwa mit Blick auf Bildung und Gesundheitsversorgung zu lösen, sagte er bei seiner Rede in Mumbai. „Unsere Wirtschaft wird dadurch größer und stärker.“ Sollte das zutreffen, gibt es wohl auch für Asiens reichsten Mann weiter Luft nach oben.

