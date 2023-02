Gautam Adani Indiens Krisenkonzern bleibt trotz Gewinnsprung unter Druck

Die größte Gesellschaft im angeschlagenen Imperium von Gautam Adani macht gute Geschäfte, vor allem im Kohlehandel. Von den ambitionierten Wachstumsplänen muss der Konzern aber offenbar abrücken.

Adani kontrolliert in dem Schwellenland den größten privaten Energieversorger. (Foto: Reuters) Adani

Bangkok Der schwer angeschlagene indische Mischkonzern Adani kämpft um seine Zukunft: Nach einem Absturz des Börsenwerts um mehr als 120 Milliarden US-Dollar infolge von Betrugsvorwürfen hofft die mächtige Unternehmensgruppe, die in dem Schwellenland unter anderem Häfen, Flughäfen, Straßen und den größten privaten Energieversorger kontrolliert, mit positiven Geschäftszahlen Vertrauen zurückzugewinnen – und schraubt offenbar ihre ambitionierten Wachstumspläne kräftig zurück.

Das am Dienstag veröffentlichte Quartalsergebnis der zentralen Holdinggesellschaft Adani Enterprises präsentierte Konzernchef Gautam Adani als Beleg der Stärke: Der Umsatz des Unternehmens, in dem Adani eine Reihe unterschiedlicher Geschäftsaktivitäten bündelt, stieg in den letzten drei Monaten des Jahres 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 42 Prozent auf rund 3,3 Milliarden Dollar. Der Gewinn vor Steuern und Abschreibungen verdoppelte sich auf 238 Millionen Dollar.