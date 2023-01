Gautam Adani Leerverkäufer Hindenburg Research bekräftigt Betrugsvorwürfe gegen Adani-Gruppe

Bangkok Hinter den Betrugsvorwürfen gegen seinen Konzern sieht Indiens reichster Unternehmer einen Angriff auf das ganze Land. Die Anschuldigungen von US-Finanzanalysten seien eine „kalkulierte Attacke auf die Wachstumsgeschichte und die Ambitionen Indiens“, lässt Gautam Adani, Gründer des Adani-Konglomerats, mitteilen.

In einem mehr als 400 Seiten langen Dokument versucht der 60-Jährige den Verdacht zu entkräften, dass es bei seinem Aufstieg zu einem der reichsten Männer der Welt nicht mit rechten Dingen zugegangen ist.

Vergangene Woche hatte der US-Leerverkäufer Hindenburg Research eine Liste entsprechender Anschuldigungen veröffentlicht. Im Kern geht es dabei um den Verdacht der Kursmanipulation und Bilanzfälschung mithilfe eines Geflechts aus Briefkastenfirmen, die offenbar zumindest zum Teil von Adanis älterem Bruder Vinod kontrolliert werden. Hindenburg sprach von einem der „ungeheuerlichsten Beispiele für Unternehmensbetrug in der Geschichte“.

Am Montag legte die Investmentfirma nach: Die Adani-Gruppe habe Indien „systematisch ausgeplündert“, hieß es in einer Reaktion auf die Stellungnahme des Konzerns. Die Behauptung, man wolle Indien mit der Kritik an Adani schaden, wies Hindenburg zurück: Betrug könne nicht durch Nationalismus verschleiert werden.

„Wir glauben, dass Indien eine lebendige Demokratie und eine aufstrebende Supermacht mit einer spannenden Zukunft ist“, teilte das Unternehmen mit. „Wir glauben auch, dass Indiens Zukunft durch Adani behindert wird.“

Leerverkäufer Hindenburg hält zentrale Fragen für nicht beantwortet

Zentrale Fragen zu den kritisierten Transaktionen mit Briefkastenfirmen von Vinod Adani habe der Konzern unbeantwortet gelassen, beklagte Hindenburg. Adani teilte dazu mit, man habe keine Kontrolle darüber, wer die Aktien des Konzerns kaufe und woher das Geld stamme, das bei den Geschäften geflossen sei. Hindenburg kritisierte, dass damit wesentliche Informationen fehlten, um feststellen zu können, ob es zu künstlich aufgeblähten Umsätzen, Geldwäsche oder Kursmanipulationen gekommen sei.

Die US-Firma Hindenburg brachte 2020 den Betrugsskandal um den US-Elektrolastwagenbauer Nikola ins Rollen. Leerverkäufer wetten auf fallende Kurse der von ihnen attackierten Konzerne. Im Fall Adani geht das Kalkül von Gründer Nathan Anderson bisher auf: Nachdem es bereits vergangene Woche zu einem Kursrutsch gekommen war, weitete sich am Montag der Wertverlust der Firmengruppe seit Veröffentlichung des Reports auf knapp 70 Milliarden Dollar aus.

Das Privatvermögen von Gautam Adani schrumpfte nach Berechnungen des Magazins „Forbes“ innerhalb weniger Tage um rund 35 Milliarden auf 88 Milliarden Dollar. Den Titel als reichster Mann Asiens konnte er damit nur noch knapp gegen seinen Landsmann Mukesh Ambani verteidigen, dessen Vermögen mit 84 Milliarden Dollar beziffert wurde.

Mehrere von Adanis Tochterfirmen – Adani Gas, Adani Transmission und Adani Green Energy – verloren am Montag abermals mehr als 20 Prozent ihres Wertes und wurden vom Handel ausgesetzt.

Die zentrale Holdinggesellschaft Adani Enterprises legte zwar um vier Prozent an Wert zu. Die massiven Verluste der vergangenen Woche konnte das jedoch nicht ausgleichen.

Auch der Plan, durch die Ausgabe neuer Aktien 2,5 Milliarden Dollar einzuwerben, gerät ins Wanken: Zwar kündigte am Dienstag der Großaktionär IHC aus Abu Dhabi an, weitere 400 Millionen Dollar zu investieren. Ansonsten blieb die Nachfrage kurz vor Ende der Zeichnungsfrist mau. Der Ausgabepreis der Aktien liegt nach dem Kursrutsch deutlich über dem aktuellen Börsenkurs und erscheint damit für Privatanleger nicht mehr attraktiv.

Daran änderte auch eine Werbeoffensive des Konzerns nichts: Am Wochenende hatte Adani ganzseitige Anzeigen auf den Titelseiten der großen indischen Zeitungen gebucht. Der Konzern bezeichnete sich darin als „Unternehmen für eine nachhaltige Wertschöpfung und die Bereicherung des Lebens“.

Adanis Firmen kontrollieren in Indien wichtige Teile der Infrastruktur – unter anderem Häfen, Flughäfen, Stromnetze, Kraftwerke und Straßen. Die Expansion des Konglomerats orientiert sich dabei regelmäßig an den wirtschaftlichen Entwicklungszielen der Regierung von Premierminister Narendra Modi – so hat Adani etwa Milliardeninvestitionen in die Produktion von grünem Wasserstoff angekündigt.

Adani-Skandal könnte Modi gefährlich werden

Im Jahr vor der nächsten Parlamentswahl könnte sich der Skandal für Modi nun zu einem ernsten politischen Problem entwickeln. Die oppositionelle Kongresspartei warf dem Premierminister zu enge Beziehungen mit dem Geschäftsmann vor – und spekulierte darüber, ob Adani von der Regierung gedeckt werde.

„Hat sich die Modi-Regierung dazu entschlossen, die Augen vor den illegalen Aktivitäten ihres Lieblingskonglomerats zu verschließen?“, fragte der Generalsekretär der Partei, Jairam Ramesh. Er warf der Regierung zudem vor, dass Staatsbanken und der staatliche Versicherer LIC durch Kredite und Investitionen in Adani-Firmen öffentliche Gelder aufs Spiel gesetzt hätten.

Allein die Investitionen von LIC in Adani-Unternehmen belaufen sich auf rund vier Milliarden Dollar. Der Versicherer kündigte Gespräche mit dem Konzernmanagement für die kommenden Tage an: „Da wir ein großer Investor sind, haben wir das Recht, Fragen zu stellen.“

