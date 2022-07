Geely-Tochter Neuer Volvo-Chef macht bei der Elektrifizierung Tempo

Branchenfremder in der Autoindustrie: Der Brite war Vorstandschef des Hausgeräteherstellers Dyson und arbeitete auch bei Blackberry.

Düsseldorf Außenseiter haben es in der Autobranche schwer. Karriere kann nur derjenige machen, der sich über Jahrzehnte durch die verschiedensten Abteilungen eines Autoherstellers fleißig nach oben gearbeitet hat. Bei Jim Rowan ist das völlig anders. Der Brite war Vorstandschef des Hausgeräteherstellers Dyson und arbeitete auch einmal als Chief Operating Officer für das Handyunternehmen Blackberry.

Doch nun hat der 56-Jährige ausgerechnet den Sprung auf den Chefsessel eines Autoherstellers geschafft. Seit wenigen Wochen führt Rowan als CEO das schwedische Unternehmen Volvo Cars. Die erste Einarbeitungszeit ist vorüber. Deshalb wagt sich der neue Volvo-Chef nun aus der Deckung und hinterlässt die ersten Spuren in der Öffentlichkeit.

Am Mittwoch hat Rowan erstmals die Halbjahreszahlen des schwedischen Autoherstellers präsentiert, der zum überwiegenden Teil dem Geely-Konzern aus der Volksrepublik China gehört. Volvo muss sich nicht verstecken: Trotz sinkender Absatzzahlen, bedingt durch fehlende Halbleiter und Covid-Lockdowns in China, konnte der Volvo-Chef mit einem gesteigerten Halbjahresgewinn glänzen. Wie die meisten anderen Hersteller profitiert auch das schwedische Unternehmen von steigenden Preisen, weil überall auf der Welt zu wenig Autos produziert werden.

Chips, Corona, und auch der Ukrainekrieg sind die aktuellen Probleme, die dem neuen Volvo-Chef das Leben allein schon schwer genug machen. Doch eigentlich hat Rowan ein ganz anderes, viel größeres strategisches Thema, um dass er sich kümmern muss – die Transformation des schwedischen Unternehmens.

Keine Verbrenner mehr bei Volvo ab 2030

Rowan soll aus Volvo einen modernen, auf die Zukunft ausgerichteten Autohersteller machen. Die Elektrifizierung des Modellportfolios ist dafür eine wichtige Voraussetzung. 2025 soll die Hälfte des Volvo-Programms aus rein elektrisch angetriebenen Fahrzeugen bestehen, 2030 will das schwedische Unternehmen überhaupt keine Verbrenner mehr produzieren. Schon in zwei bis drei Jahren will Volvo mit einem Elektroauto genauso viel Geld verdienen wie mit einem Verbrenner.

Doch mit E-Autos allein ist die Transformation nicht geschafft. „Die Elektromobilität ist nur die Spitze des Eisberges“, sagt Rowan im Gespräch mit dem Handelsblatt. Die wahre und tiefgreifende Veränderung eines Autoherstellers vollziehe sich erst durch die Digitalisierung und den immer umfassenderen Einsatz von Software im Auto. „Alles dreht sich in Wahrheit um Software und IT“, ergänzt der neue Volvo-Chef.

Das ist auch der Grund, warum Geely-Gründer Li Shufu den früheren Blackberry- und Dyson-Manager als neuen Vorstandschef in die Volvo-Zentrale gelockt hat. Li glaubt, dass ein Manager wie Rowan mit seinen verschiedenen Branchenerfahrungen exakt dem Anforderungsprofil entspricht, das ein Autohersteller heute braucht. „Jim ist die passende Person, um Volvo in die Zukunft zu führen – und das Unternehmen zum schnellsten Transformator in seinem Bereich und zu einem vollelektrischen Unternehmen mit Millionen von direkten Kundenbeziehungen zu machen“, begründet Li die Berufung Rowans.

In seinen ersten Wochen hat der neue Chef Volvo schon einmal zu mehr Schnelligkeit gebracht. Die gesamte Autobranche ist für eine gewisse Behäbigkeit bekannt, Rowan steht hingegen unzweifelhaft für klare Strukturen und schnelle Entscheidungen. Deshalb hat er den Volvo-Vorstand erst einmal verkleinert – von elf auf sieben Mitglieder, was die Entscheidungsprozesse beschleunigen dürfte.

Rowan hat auch keine Probleme damit, alte Zöpfe ohne großes Zögern abzuschneiden. Vor wenigen Tagen kündigte Volvo den Rückzug aus dem europäischen Autoherstellerverband Acea an. Für Rowan ist das eine logische Konsequenz aus der Entwicklung der vergangenen Wochen.

Volvo-Messestand in Schanghai: Der schwedische Autohersteller will sich 2030 aus der Verbrennerwelt verabschieden. (Foto: Reuters) Volvo gibt es bald nur noch elektrisch

Die EU will das Ende des Verbrenners für das Jahr 2035 beschließen, Volvo wird sogar fünf Jahre schneller sein. Der Acea-Führung ist jedoch auch das Jahr 2035 noch zu früh, und sie drängt deshalb auf eine weitere Verschiebung. Für den Volvo-Chef steht unwiderruflich fest, „dass es hier einen klaren Gegensatz in der Strategie gibt“. Rowan verzichtet deshalb lieber auf den Acea und verfolgt seine eigenen strategischen Ziele.

Beim Acea in Brüssel dürfte sich Rowan damit keine großen Freunde gemacht haben. Im Gegensatz dazu sammelt er die ersten Pluspunkte bei Investoren und an den Finanzmärkten. Volvo ist der bislang erste und einzige Autohersteller, der bei der Vorlage der Halbjahreszahlen die Renditen der Elektromodelle veröffentlicht hat. An der Börse wird diese zusätzliche Transparenz ausdrücklich begrüßt. Daniel Röska, Analyst beim US-Investmenthaus Bernstein, spricht von einem „positiven Signal“. Wahrscheinlich werden andere Autohersteller bald folgen müssen – Jim Rowan setzt als Branchenfremder die ersten Standards.

