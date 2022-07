Geplanter Börsengang 20 Prozent Umsatzrendite als Ziel: Porsche poliert sich für die Börse auf

Vor dem geplanten Börsengang verspricht Porsche noch mehr Marge. Der Sportwagenbauer will unabhängiger von Volkswagen werden – sich aber eine Hintertür offen halten.

Porsche-Chef Oliver Blume will jetzt unbedingt an die Börse. (Foto: dpa) Porsche auf dem Weg zu mehr Unabhängigkeit

Düsseldorf Porsche will Investoren den für das Jahresende geplanten Börsengang schmackhaft machen – und zwar mit einem starken Wachstum und mehr Unabhängigkeit von der Konzernmutter Volkswagen. „Porsche befindet sich in einer einzigartigen Marktposition“, sagte Vorstandschef Oliver Blume am Montag auf einem Investorentag.

Einerseits biete Porsche Exklusivität und verbinde dabei Luxus mit Sport. Mit einer Jahresfertigung von 300.000 Autos könne das Stuttgarter Unternehmen andererseits Vorteile der Großserienproduktion nutzen und kostengünstig produzieren.

Der Umsatz soll in den nächsten Jahren mit einer durchschnittlichen Rate von sieben bis acht Prozent wachsen, kündigte Finanzvorstand Lutz Meschke an. In diesem Jahr soll der Umsatz im Vergleich zu 2021 noch deutlich stärker von 33 auf mehr als 38 Milliarden zulegen, was einem Wachstum von etwa 15 Prozent entspräche.