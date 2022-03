Gesundheitsbranche Aufstieg zum viertgrößten Klinikbetreiber: Katholische Stiftungen fusionieren

Die beiden katholischen Stiftungen Marienhaus und St. Franziskus vereinen ihre Gesundheitsunternehmen. Gemeinsam würden sie rund zwei Milliarden Euro umsetzen.

Regionale Überschneidungen der Kliniken soll es nicht geben. (Foto: Marienhaus-Gruppe) Frühchenstation im Marienhaus Klinikum Neuwied

Frankfurt Im deutschen Krankenhausmarkt entsteht ein neuer großer Spieler: Die Franziskus-Stiftung in Münster und die Marienhaus-Stiftung in Waldbreitbach haben eine Absichtserklärung unterzeichnet, das operative Geschäft beider Gruppen zusammenzuführen. Das teilten die Beteiligten am Dienstag mit.

Zusammen erreichen die beiden Unternehmen mit 25 Akutkliniken und insgesamt mehr als 100 Gesundheitseinrichtungen einen Jahresumsatz von rund zwei Milliarden Euro. Die beiden Stiftungen als Eigentümerinnen des neu entstehenden Unternehmens und ihre Identitäten sollen bestehen bleiben.

Das fusionierte Unternehmen würde zum größten freigemeinnützigen Anbieter in der Branche aufsteigen und der viertgrößte Klinikbetreiber werden. Der deutsche Krankenhausmarkt wird von den drei privaten Konzernen Helios (Fresenius), Asklepios und Sana-Kliniken angeführt.

„Eine kritische Größe ist in der Krankenhausbranche wichtig, um die Herausforderungen langfristig zu meistern“, begründet Jochen Messemer, Vorsitzender der Geschäftsführung der Marienhaus-Gruppe den geplanten Zusammenschluss.

