Gesundheitsbranche Deutsche Fachpflege steht zum Verkauf – möglicher Milliardendeal

Frankfurt Im deutschen Pflegemarkt bahnt sich ein Milliardendeal an. Der Finanzinvestor Advent hat die auf außerklinische Intensivpflege spezialisierte Firma Deutsche Fachpflege zum Verkauf gestellt, wie mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten. Die Investmentbank Rothschild habe erste mögliche Bieter kontaktiert, ein offizieller Auktionsprozess hat allerdings noch nicht begonnen. Advent, Rothschild und das Unternehmen lehnten eine Stellungnahme ab.

Die Deutsche Fachpflege pflegt mit 11.000 Mitarbeitern rund 8500 Menschen. Darunter sind etwa 1800 Intensivpflege-Patienten, deren Vitalfunktionen mittels technischer Geräte überwacht werden müssen. Oft haben sie neurologische Verletzungen etwa durch einen Unfall oder Schlaganfall erlitten, werden künstlich beatmet oder liegen im Wachkoma.

Die Deutsche Fachpflege hat zudem Angebote in der normalen Alten- und Krankenpflege. Insgesamt verfügt die Firma über 260 Standorte, viele Patienten werden in Wohngemeinschaften oder zuhause betreut.

Advent hatte die Firma 2018 übernommen und 2020 mit den Wettbewerbern Bonitas und der Bundesweiten Intensivpflege Gruppe zusammengeschlossen. Das Unternehmen mit Sitz in Herford erwirtschaftet pro Jahr ein Betriebsergebnis von rund 100 Millionen Euro und könnte bei einem Verkauf mit rund dem Zwölffachen davon bewertet werden, hieß es in Finanzkreisen. Das würde etwa 1,2 Milliarden Euro entsprechen.

Als Käufer kommen sowohl andere Private-Equity-Firmen als auch Infrastrukturfonds in Betracht. Staatsfonds wagen sich ebenfalls immer häufiger in den Bereich soziale Infrastruktur: Mubadala aus Abu Dhabi hatte erst im April die europäische Dialysekette Diaverum für gut zwei Milliarden Dollar gekauft.

Äußerungen von Lauterbach sorgen für Verunsicherung

Der Verkauf startet jedoch in einem herausfordernden Umfeld. Finanzinvestoren tun sich derzeit schwer damit, Schulden für die Finanzierung von Übernahmen aufzunehmen. Die von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) angestoßene Debatte, Private Equity den Kauf von Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) zu erschweren, hat bei möglichen Bietern zudem für Verunsicherung gesorgt. Lauterbach hatte drastische Worte gewählt und von „Heuschrecken“ mit „absoluter Profitgier“ gesprochen.

Einem Expertengutachten zufolge könnte ein Gesetz zur Beschränkung von Private-Equity-Investitionen die ambulante Versorgung vor Ort gerade im ländlichen Raum verschlechtern. Laut einem Transaktionsmonitor der Beratungsgesellschaft PwC gab es 2022 in Deutschland mit 186 Übernahmen mehr Deals im Gesundheitsmarkt als in den Vorjahren, allen voran Käufe von Praxen durch MVZ-Ketten.

Welche Reputationsrisiken mit dem Verkauf einer Pflegekette verbunden sind, hat im vergangenen Jahr der Skandal um den französischen Pflegeheimbetreiber Orpea gezeigt. Dem Unternehmen wurde vorgeworfen, zur Gewinnmaximierung Hygiene- und Personalstandards massiv verletzt zu haben, der Generaldirektor musste die Firma daraufhin verlassen.

In Deutschland ließ der Finanzinvestor Nordic Capital daraufhin im vergangenen Frühjahr erste Anstrengungen, seine Pflegegruppe Alloheim zu verkaufen, wieder ruhen. Die 2022 gestartete Käufersuche für die Augenklinikkette Artemis, die Zahnarzt-Kette EDG (Dein Dental) und die Psychiatrie-Kette Oberberg Kliniken kamen angesichts der schwierigen Rahmenbedingungen ebenfalls nicht zu einem Abschluss.

Der Finanzinvestor Ergon Capital hatte im Herbst eine Auktion für den Rivalen der Deutschen Fachpflege, Opseo, begonnen, das Projekt dann aber pausiert. Dieser Verkaufsprozess könnte in den kommenden Monaten wieder aufgenommen werden, wie mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten.

Zahlreiche Deals in Gesundheitsbranche

Während sich Private-Equity-Firmen in den vergangenen Monaten mit neuen Deals zurückgehalten haben, bildeten mittelgroße Transaktionen im Gesundheitswesen eine Ausnahme. Allerdings ging es dabei zumeist um Firmen aus den Bereichen Medizintechnik oder Gesundheitstechnologie. Der Sektor genießt mit seinen als konjunkturunabhängig geltenden Produkten derzeit erhöhte Aufmerksamkeit von Investoren.

In Deutschland übernahm Nordic Capital im April den Defibrillatorhersteller Corpuls. In der Auktion für Vitaminpillenhersteller Sunday Natural, der mit bis zu 700 Millionen Euro bewertet werden könnte, rückten Finanzkreisen zufolge CVC, Oakley und die Jacobs Holding vor Kurzem in die finale Bieterrunde vor.

Der Labordienstleister Qiagen hat vier Bieter - EQT, Astorg und Montagu und Novo Holdings - für die finale Verkaufsrunde für einen Minderheitsanteil an seiner 750 Millionen bis einer Milliarden Euro schweren Gesundheitsdatensparte (Bioinformatik) ausgewählt, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten.

Zudem kommen in Kürze Firmen wie der gut eine halbe Milliarde Euro schwere Medizintechnikhersteller Klingel Medical auf den Markt oder der Diagnostikinstrumentehersteller Heine Optotechnik, der mit gut 300 Millionen Euro bewertet werden könnte. Auch der Verkauf eines Anteils am Prothesenhersteller Ottobock ist in Vorbereitung. Die Firmen und Bieter lehnten Stellungnahmen ab oder waren zunächst nicht erreichbar.

