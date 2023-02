Gesundheitskonzern Fresenius beschließt Entflechtung von Tochter FMC – Gewinn sinkt im Rahmen der Erwartungen

Frankfurt Die erwartete Entflechtung kommt: Der Gesundheitskonzern Fresenius will die Dekonsolidierung seiner schwächelnden Dialysetochter Fresenius Medical Care (FMC) noch in diesem Jahr abschließen. Das teilte das Unternehmen am Dienstagabend mit.

FMC soll von einer Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) in eine normale Aktiengesellschaft umgewandelt werden. Den Formwechsel soll eine außerordentliche Hauptversammlung absegnen, die FMC im Juli einberufen wird.

Fresenius hatte neben der Börsenmitteilung zur Entflechtung auch die jüngsten Geschäftszahlen vorgelegt. Die belegen, dass FMC auch 2022 wegen anhaltender Kostensteigerungen und Personalengpässe eine Belastung für die Bilanz des Mutterkonzerns darstellte.

So wuchs Fresenius 2022 währungsbereinigt zwar um vier Prozent, das Ergebnis ging aber um zwölf Prozent zurück. Währungseffekte eingerechnet, wuchs der Umsatz von Fresenius um neun Prozent auf 40,8 Milliarden Euro, das Konzernergebnis sank um sieben Prozent auf 1,73 Milliarden Euro.

Derzeit kontrolliert der Bad Homburger Konzern die Dialysetochter über die Struktur einer Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA), hält aber nur rund 32 Prozent der Papiere. Durch die Dekonsolidierung würde Fresenius weniger komplex und müsste die Tochter nicht mehr vollständig in die eigene Bilanz aufnehmen.

Die entsprechenden Aufsichtsgremien und auch die Else-Kröner-Fresenius-Stiftung, die den Gesundheitskonzern ebenfalls über eine KGaA-Struktur kontrolliert, haben dem Vorhaben in den vergangenen Tagen zugestimmt.

Im Zusammenhang mit dem vorgeschlagenen Rechtsformwechsel bei FMC soll die Führungsstruktur vereinfacht und ein zweistufiges System mit einem mitbestimmten Aufsichtsrat und einem Vorstand eingeführt werden. Diese Struktur entspricht deutschem Standard.

Die Beteiligung an FMC will Fresenius erst einmal behalten: „Fresenius wird weiterhin ein aktiver und unterstützender Aktionär von Fresenius Medical Care sein, ohne den Anteil an Fresenius Medical Care im Rahmen der geplanten Dekonsolidierung des Unternehmens reduzieren zu müssen“, heißt es in der Mitteilung von FMC.

Fokus auf die Medikamententochter Kabi und den Krankenhausbetreiber Helios

Der gesamte Prozess der formellen Umwandlung der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA in eine deutsche Aktiengesellschaft soll nach erfolgter Zustimmung voraussichtlich bis zum Ende dieses Jahres abgeschlossen sein. Aktuell sind sowohl Fresenius als auch FMC als Titel im deutschen Leitindex Dax geführt.

„Die neue Struktur hat für beide Unternehmen enorme Vorteile: Fresenius Medical Care braucht einen operativen Turnaround, es muss seine Leistung verbessern und sich auf sein Kerngeschäft konzentrieren“, sagte Fresenius-CEO Michael Sen.

Fresenius wiederum kann nun seine komplexen Unternehmensstrukturen vereinfachen und wird künftig den Fokus vor allem auf die beiden Geschäftsbereiche Kabi und Helios legen. Kabi ist die Medikamententochter des Unternehmens, Helios betreibt Krankenhäuser.

Zur Zukunft der kleinen Krankenhausdienstleistungssparte Vamed im Fresenius-Konzern gab es am Abend keine konkreten Angaben. In der Branche wird aber schon länger davon ausgegangen, dass sich das Unternehmen von der Sparte, an der es 77 Prozent hält, trennen wird. Vamed hatte zuletzt mit den Auswirkungen der Coronapandemie und dem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld zu kämpfen.

Der seit Oktober amtierende Sen will Fresenius mit der Neuausrichtung wieder zu profitablem Wachstum führen. Weitere strukturelle Produktivitätsverbesserungen sind geplant. So will Fresenius ab dem Jahr 2025 jährlich rund eine Milliarde Euro an strukturellen Kosten auf Ebit-Ebene einsparen.

Die wichtigsten Elemente sind Maßnahmen zur Optimierung von Prozessen, die Senkung der Vertriebs-, Verwaltungs- und Beschaffungskosten sowie die Veräußerung von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Aktivitäten.

FMC belastet wohl auch 2023 noch einmal die Fresenius-Bilanz

Letzteres könnte auch dazu beitragen, die hohe Verschuldung des Unternehmens zu senken. Die Finanzverbindlichkeiten von Fresenius stiegen im vergangenen Jahr um zwei Prozent auf 27,8 Milliarden Euro.

Fresenius rechnet damit, dass die Kennziffer „Netto-Finanzverbindlichkeiten im Verhältnis zum Ebitda“ zum Jahresende 2023 leicht über dem Wert von 3,65 liegen wird, der Ende 2022 erreicht worden war. Das sei abhängig von Desinvestitionsaktivitäten, heißt es in der Mitteilung. Der selbst definierte Zielkorridor für den Verschuldungsgrad bei Fresenius liegt unverändert bei dem Dreifachen bis Dreieinhalbfachen des Ebitda – also noch ein Stück darunter.

2023 wird Fresenius Medical Care den Konzern noch einmal bremsen: Abhängig von der genauen Entwicklung bei FMC erwartet der Mutterkonzern Fresenius bestenfalls ein stabiles operatives Ergebnis (Ebit), im schlechtesten Fall kann es aber auch um einen hohen einstelligen Prozentsatz schrumpfen, wie Fresenius mitteilte.

FMC herausgerechnet, erwartet Fresenius schlimmstenfalls einen währungsbereinigten Rückgang des Ebit um einen mittleren einstelligen Prozentsatz. Insgesamt erwartet Fresenius für das Geschäftsjahr 2023 ein organisches Wachstum des Konzernumsatzes im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich.

