Gesundheitskonzern Fresenius beschließt Entflechtung von Tochter FMC

Der Dax-Konzern wird die Dialysetochter von einer KGaA in eine AG umwandeln. Dabei gibt Fresenius die Kontrolle an der ebenfalls im deutschen Leitindex gelisteten Tochter ab.

Der Gesundheitskonzern will aus der FMC KGaA eine echte AG machen – und die Kontrolle abgeben.

Frankfurt Die erwartete Entflechtung kommt: Der Gesundheitskonzern Fresenius will die Dekonsolidierung seiner schwächelnden Dialysetochter Fresenius Medical Care (FMC) noch in diesem Jahr beschließen. Das teilte das Unternehmen am Dienstagabend mit.

FMC soll von einer Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) in eine normale Aktiengesellschaft umgewandelt werden. Den Formwechsel soll Anfang des dritten Quartals eine außerordentliche Hauptversammlung absegnen, die FMC im Juli einberufen wird.

Derzeit kontrolliert der Bad Homburger Konzern die Dialysetochter über die Struktur einer Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA), hält aber nur rund 32 Prozent der Aktien. Durch die Dekonsolidierung würde Fresenius weniger komplex und müsste die Tochter nicht mehr vollständig in die eigene Bilanz aufnehmen.

Die entsprechenden Aufsichtsgremien und auch die Else-Kröner-Fresenius-Stiftung, die den Gesundheitskonzern ebenfalls über eine KGaA-Struktur kontrolliert, haben dem Vorhaben in den vergangenen Tagen zugestimmt.