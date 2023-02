Gesundheitskonzern Fresenius-Chef prüft Entflechtung von FMC

Frankfurt Fresenius-Chef Michael Sen bereitet eine Entflechtung seines Unternehmens und der Dialysetochter FMC vor. Das teilte der Gesundheitskonzern am Donnerstagnachmittag mit. Ziel sei, dass die Mutter die Kontrolle über FMC abgebe und den Dialysespezialisten nicht mehr voll konsolidieren müsse. FMC solle dabei in eine Aktiengesellschaft umgewandelt werden.

Die Else Kröner-Fresenius-Stiftung, die Fresenius kontrolliert, habe die Pläne zustimmend zur Kenntnis genommen, hieß es weiter. Die Prüfung sei jedoch noch nicht abgeschlossen und die notwendigen Entscheidungen der zuständigen Gremien stünden noch aus. Zuerst hatte die „Wirtschaftswoche“ darüber berichtet.

Die Aktien von Fresenius legten nach dem Bericht deutlich zu. Sie zählten am Donnerstag mit einem Plus von mehr als vier Prozent zu den größten Dax-Gewinnern. FMC gerieten dagegen unter Druck und notierten knapp zwei Prozent im Minus.

Investoren hatten im Dezember von Sen schnell Klarheit über den Kurs des Gesundheitskonglomerats – und vor allem eine grundlegende Überprüfung von FMC – gefordert. Zuvor hatte die Vorstandschefin der Dialysetochter, Carla Kriwet, nach nur zwei Monaten im Amt wegen strategischer Differenzen das Handtuch geworfen.

Der ehemalige Eon- und Siemens-Vorstand Sen, der dort jeweils für die Abspaltung von Firmenteilen verantwortlich war, hatte bei seinem Antritt bei Fresenius verkündet, dass der Konzern einen „Reset“ und grundlegende Veränderungen brauche.

Einem Insider zufolge hat der Hedgefonds Elliott, der bei Fresenius eingestiegen ist, bei Sen auf eine Herausnahme von FMC aus der Bilanz gedrängt, etwa durch den Verkauf eines Teils der FMC-Aktien. Die Fresenius SE & Co KGaA hält zwar nur 32 Prozent an der Tochter, muss sie aber wegen der Machtverhältnisse in der KGaA-Struktur voll konsolidieren. ´

FMC hatte sich zuletzt immer mehr zum Bremsklotz entwickelt. Vor allem der Mangel an Pflegekräften in den USA bremste die Erholung nach der Corona-Pandemie. FMC – und damit auch die Konzernmutter Fresenius – musste mehrfach seine Gewinnziele für das vergangene Jahr senken.

Die Probleme der Dialysetochter belasten die Bilanz des Dax-Konzerns bereits seit Längerem. (Foto: Fresenius) Produktion bei Fresenius Medical Care

„Ich rechne mit einer Grundsatzentscheidung, dass FMC aus der Konsolidierung herausgenommen wird“, zitierte die „Wirtschaftswoche“ aus dem Umfeld des Fresenius-Aufsichtsrats. „Das wäre ein erster großer Entlastungsschritt.“

Sen dürfte zudem die Trennung vom Krankenhausdienstleister Vamed forcieren, berichtete das Magazin unter Berufung auf Unternehmens- und Finanzkreise. Allerdings stehe Vamed schon seit über einem Jahr zum Verkauf.

Bereits Sens Vorgänger prüfte Umbau der Konzernstruktur

Die Erwartungen von Investoren an Sen sind hoch. Sein Vorgänger Stephan Sturm, der seit 2005 Finanz- und seit 2016 Vorstandschef war, hatte die komplexe Konzernstruktur – zu der neben FMC und Vamed auch die Klinikkette Helios und die Medikamentensparte Kabi gehören – bereits auf den Prüfstand gestellt.

Im Februar letzten Jahres zog er Börsengänge von Helios und Vamed in Betracht und zeigte sich erstmals auch für einen Verkauf des FMC-Anteils offen. Doch er verlor den Rückhalt im Aufsichtsrat: Ende September musste Sturm vorzeitig gehen und wurde von Kabi-Chef Sen abgelöst.

