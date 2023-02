Gesundheitskonzern Fresenius prüft Trennung von Dialysetochter FMC

Ein Dax-Konzern belastet die Bilanz des anderen: Investoren drängen bei Fresenius seit Monaten auf eine Entflechtung. Fresenius-Chef Michael Sen plant nun den Befreiungsschlag – mit Segen der Stiftung.

Der ehemalige Eon- und Siemens-Vorstand Sen hatte bei seinem Antritt bei Fresenius verkündet, dass der Konzern einen „Reset“ und grundlegende Veränderungen brauche. (Foto: IMAGO/Sven Simon) Michael Sen

Frankfurt Der Gesundheitskonzern Fresenius erwägt eine Trennung von der Dialysetochter Fresenius Medical Care (FMC), die in eine Aktiengesellschaft umgewandelt werden könnte. Wie Fresenius am Donnerstag mitteilte, sondiere das Dax-Unternehmen im Rahmen der vom CEO Michael Sen initiierten strategischen Portfolioüberprüfung dabei für FMC unter anderem einen entsprechenden Formwechsel von einer AG & Co. KGaA hin zur AG. Mit diesem Schritt würde Fresenius die Kontrolle über FMC abgeben und müsste den Dialysespezialisten nicht mehr voll konsolidieren. Zuerst hatte die „Wirtschaftswoche“ darüber berichtet.

Die Aktien von Fresenius stiegen am Donnerstagnachmittag um mehr als 3,6 Prozent, die Titel von FMC verloren dagegen um mehr als 3,7 Prozent. Der Gesundheitskonzern Fresenius kontrolliert die Dialysetochter über die Struktur einer Kommanditgesellschaft auf Aktien, hält aber nur 32 Prozent der Anteile. Fresenius wiederum wird von der Else-Kröner-Fresenius-Stiftung über die KGaA-Struktur kontrolliert.