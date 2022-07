Gesundheitskonzern Fresenius sucht Fusionspartner für Krankenhaustochter Helios

Deutschlands größter Gesundheitskonzern sucht nach Wachstumsmöglichkeiten für seine Klinikkette Helios. Dabei könnte auch ein externer Investor zum Zug kommen.

Der Gesundheitskonzern könnte einen Minderheitseigentümer an der Klinikkette Helios beteiligen. (Foto: dpa) Fresenius

Frankfurt Fresenius will seinen Klinikbetreiber Helios mit einem Wettbewerber fusionieren und dabei einen Minderheitseigentümer bei der Tochter an Bord holen. „Im ersten Schritt sondieren wir den Markt auf geeignete Übernahmeziele. Wenn alles passt, könnten deren Eigentümer dann Anteile an Helios erhalten“, sagte Wolfgang Hofmann, Leiter Strategie und M&A bei der Fresenius Gruppe, dem Handelsblatt. Das Wachstum von Helios solle weiter gestärkt werden.

Helios werde aber Teil von Fresenius bleiben, betont Hofmann: „Wir wollen Mehrheitseigentümer bleiben.“

Unternehmenschef Stephan Sturm hatte im Juni erklärt, dass Fresenius offen für Partner sei, die sich am weiteren Wachstum von Helios beteiligen. Auch er betonte damals, dass es ausschließlich um eine Minderheitsbeteiligung Dritter gehe – und einen „konkreten größeren Wachstumsschritt, den wir dann gemeinsam mit einem solchen Partner anstreben würden“.