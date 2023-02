Gesundheitskonzern Investoren begrüßen Entflechtungspläne von Fresenius – haben aber noch viele Fragen

Der Gesundheitskonzern will seine Dialyse-Tochter Fresenius Medical Care in eine normale Aktiengesellschaft überführen.

Frankfurt Die Euphorie der Fresenius-Investoren über eine mögliche Dekonsolidierung der Dialysesparte Fresenius Medical Care (FMC) hat sich gelegt und die Aktie am Freitag ins Minus drehen lassen. An der grundsätzlichen Idee finden einige Fondsmanager allerdings Gefallen, wie Vertreter einiger der größten deutschen Investoren dem Handelsblatt sagten. Aus ihrer Sicht sind aber noch sehr viele Fragen offen.

„Das ist ein erster Schritt in die richtige Richtung“, sagte Florian Oberhofer, Portfoliomanager bei Union Investment. Eine wichtige Frage sei, ob Fresenius nach der Dekonsolidierung nur den Anteil reduzieren oder die Beteiligung komplett abgeben wolle, so Oberhofer.

Auch Cornelia Zimmermann von Deka Investment begrüßt die Dekonsolidierung „kurzfristig“, sieht aber noch viele offene Fragen, vor allem zu einem möglichen Verkauf von FMC und ob dieser wertschöpfend sei. Die Spezialistin für Nachhaltigkeit und Corporate Governance betont, dass FMC weiterhin an den Auswirkungen der Pandemie leide: „Ein Verkauf würde aktuell zu einer sehr schwachen Bewertung erfolgen.“

Die Titel von Fresenius notierten am Freitag mehr als drei Prozent im Minus, nachdem sie am Vortag zeitweise mehr als sechs Prozent gestiegen waren. FMC lag dagegen leicht im Plus, die Dialysetochter hatte am Donnerstag zwischenzeitlich mehr als vier Prozent verloren.

Fresenius: FMC könnte eine normale Aktiengesellschaft werden

Der Gesundheitskonzern Fresenius hält zwar nur rund 32 Prozent der Aktien von FMC, kontrolliert das Unternehmen aber über die Struktur einer Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) und konsolidiert FMC in der Bilanz. Eine Entflechtung würde die Komplexität von Fresenius reduzieren. Fresenius prüft dabei auch eine Umwandlung von FMC in eine normale Aktiengesellschaft.

Fresenius selbst wird von der Else Kröner-Fresenius-Stiftung ebenfalls über eine KGaA-Struktur kontrolliert. Die Stiftung habe die Prüfung „zustimmend zur Kenntnis genommen“, hatte Fresenius am Donnerstag mitgeteilt. Allerdings dauere die Prüfung noch an und das Ergebnis sei offen, hieß es weiter.

In den vergangenen beiden Jahren musste Fresenius wegen FMC die Gewinnprognose streichen. Seit Jahren schwächelt das operative Wachstum von Fresenius Medical Care, in der Coronapandemie starben viele Dialysepatienten, zuletzt setzten auch Kostensteigerungen und ein Mangel an Pflegekräften dem Unternehmen zu. Fresenius-CEO Stephan Sturm musste das Unternehmen vorzeitig verlassen.

Als neuer CEO will der ehemalige Siemens-Manager Michael Sen den Gesundheitskonzern jetzt neu ausrichten. Zu Fresenius gehören neben der Dialysetochter FMC auch die Medikamentensparte Kabi, der Klinikkonzern Helios und der Krankenhausdienstleister Vamed.

Die Märkte erwarten von CEO Sen am 22. Februar, wenn er die Jahreszahlen vorstellt, mehr Details zur Entflechtung der Unternehmen. Portfoliomanager Oberhofer von Union Investment würde eine Kombination aus einem Verkauf einiger Prozente an FMC, um die Bilanz zu verbessern, und einem Spin-off, also einem verkäuflichen Bezugsrecht für FMC-Anteile, an die Aktionäre bevorzugen. „Dann können die Aktionäre selbst entscheiden, ob sie weiterhin in FMC investiert sein wollen oder nicht“, sagte er dem Handelsblatt.

Investoren begrüßen die Abspaltung von FMC

Investoren plädieren schon länger für eine Abspaltung der Dialysetochter von Fresenius. Nachdruck bekam diese Forderung im Oktober vergangenen Jahres durch den Einstieg des aktivistischen Investors Paul Singer über seinen Hedgefonds Elliott. Singer wollte sich auf Nachfrage des Handelsblatts derzeit nicht zu den Entflechtungsplänen äußern.

Auch Analyst Oliver Metzger vom Bankhaus Oddo BHF würde eine Entkonsolidierung von FMC begrüßen. Da Fresenius Medical Care fast die Hälfte zum Geschäft von Fresenius beisteuert, hätte eine Entkonsolidierung von FMC für Fresenius große Auswirkungen auf Umsatz und operativen Gewinn, rechnet er auf Basis seiner Schätzung für das Geschäftsjahr 2022 vor.

Ohne FMC wäre der Fresenius-Umsatz um 48 Prozent niedriger ausgefallen, statt geschätzter 40,8 Milliarden Euro wären es nur noch 21,4 Milliarden Euro gewesen. Der operative Gewinn hätte statt 3,6 Milliarden Euro noch 2,1 Milliarden Euro betragen. Die erwartete operative Marge wäre Metzgers Schätzungen zufolge jedoch von 8,9 Prozent auf 9,9 Prozent gestiegen. Die 32-prozentige Beteiligung an FMC wäre weiterhin zum Nettogewinn hinzugerechnet worden, der bei der aktuellen Konsolidierung unverändert bleibe.

Metzger sieht auch die schlankere Struktur als positive Auswirkung der Dekonsolidierung, vermerkt aber die steigende Verschuldung als negativ. Die Nettoverschuldung im Verhältnis zum Ebitda von Fresenius würde sich nach seinen Berechnungen vom 3,8-Fachen auf das 4,3-Fache erhöhen. Eine gewisse Schuldenreduzierung könnte da ein Verkauf der Dienstleistungssparte Vamed bringen, auf den ebenfalls viele Investoren im Rahmen der von Fresenius-CEO Sen angestoßenen Neuausrichtung des Unternehmens setzen.

