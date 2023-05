Gewalttat Mercedes stoppt S-Klasse-Produktion nach tödlichen Schüssen

Zwei Männer sind durch Schüsse im Mercedes-Werk in Sindelfingen gestorben. Der Verdächtige wurde gefasst. Die Fertigung der Luxuslimousine S-Klasse ruht.

Nach Schüssen auf dem Werksgelände sind zwei Menschen gestorben. (Foto: dpa) Polizeiabsperrungen bei Mercedes-Benz in Sindelfingen

Wien, Stuttgart Nach den tödlichen Schüssen im Sindelfinger Werk von Mercedes-Benz hat der Autobauer die Produktion von S-Klasse und EQS am Donnerstag vorübergehend eingestellt. Der Dax-Konzern hat seine Mitarbeiter in der Fertigungshalle „Factory 56“, in der die beiden Luxuslimousinen normalerweise in zwei Schichten von mehr als 1500 Beschäftigten produziert werden, evakuiert und mehrheitlich nach Hause geschickt. Viele Augenzeugen werden psychologisch betreut.

„Die Produktion in der Factory 56 wurde gestoppt“, bestätigte ein Konzernsprecher. Seit den frühen Morgenstunden sind Polizei, Rettungsdienst, Feuerwehr und Notfallseelsorge in Sindelfingen im Großeinsatz. Gegen 7:45 Uhr soll laut Ermittlern ein 53-Jähriger mit einer Schusswaffe in der Produktionshalle der S-Klasse das Feuer eröffnet haben. Zwei jeweils 44 Jahre alte Männer sind in der Folge gestorben, wie Mercedes und Polizei bestätigen.