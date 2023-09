 Gläserne Manufaktur: VW bereitet Abschied vom Autobau in Dresden vor

Ein Aus der Fertigung gilt im Rahmen des Konzernumbaus als wahrscheinlich – beschlossen ist aber noch nichts. Die wichtigsten Maßnahmen werden gerade festgezurrt.

Die Autoproduktion an dem VW-Standort steht zur Debatte. (Foto: IMAGO/Sylvio Dittrich) Fertigung des ID.3 in Dresden

Düsseldorf, Berlin Im kleinsten seiner Werke wird der Autohersteller Volkswagen wohl bald die Fahrzeugfertigung einstellen. In der derzeit laufenden Runde über einen Umbau der Kernmarke VW spielt die „Gläserne Manufaktur“ in Dresden keine Rolle mehr, wie das Handelsblatt aus Konzernkreisen erfahren hat. Aufgeben wird das Unternehmen den Standort aber nicht. Es werde an alternativen Nutzungen gearbeitet.

Derzeit sind in Dresden rund 300 Mitarbeiter beschäftigt. Im vergangenen Jahr waren in der Manufaktur-Fertigung gerade einmal 6500 Elektrofahrzeuge vom Modell ID.3 produziert worden – 25 Stück pro Werktag.

Entschieden sei in der Sache noch nichts, heißt es in den Kreisen. Eine Volkswagen-Sprecherin sagte, an Spekulationen beteilige man sich nicht: „Die Marke Volkswagen Pkw erarbeitet derzeit ergebnisoffen ein detailliertes Maßnahmenpaket zur Umsetzung eines Performance-Programms.“ Sie reagierte damit auch auf einen Bericht der „Automobilwoche“ vom Wochenende.

Volkswagen: Autofertigung in Dresden steht schon länger zur Debatte