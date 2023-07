 Glyphosat: EU-Lebensmittelbehörde sieht keine Krebsgefahr

Düsseldorf Die oberste EU-Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) hält den Unkrautvernichter Glyphosat weiterhin nicht für gefährlich für Mensch und Umwelt. In ihrer mit Spannung erwarteten neuen Sicherheitsbewertung stellt sich die EFSA gegen Vorwürfe, von dem Mittel gingen Gesundheitsgefahren und Krebsrisiken aus.

„Die EFSA hat in Bezug auf das von dem Wirkstoff ausgehende Risiko für Mensch und Tier sowie für die Umwelt keine kritischen Bereiche festgestellt, die Anlass zur Sorge geben“, heißt es in der am Donnerstag veröffentlichten Neubewertung.

Damit stärkt die Behörde den Herstellern des Unkrautvernichters den Rücken – vor allem dem deutschen Bayer-Konzern, der zahlreichen Vorwürfen und milliardenschweren Klagen wegen Glyphosat ausgesetzt ist.

Der Konzern sieht sich nun in seiner Position bestätigt, dass von dem Mittel keine Gesundheitsgefahr für den Menschen ausgehe. Die EFSA-Einschätzung stehe „im Einklang mit den Bewertungen führender Gesundheitsbehörden aus der ganzen Welt seit fast 50 Jahren“, erklärte das Unternehmen. Intern ist bei Bayer sogar von einem „Freispruch“ die Rede, wie es in Konzernkreisen heißt.

Organisationen wie das Umweltinstitut kritisieren hingegen das Bewertungsergebnis der EFSA und verweisen auf Schäden für die Biodiversität durch den Unkrautvernichter. Sie werfen der Behörde vor, wissenschaftliche Studien zu vernachlässigen, die Glyphosat mit schwerwiegenden Gesundheitsgefahren in Zusammenhang bringen, und fordern ein Verkaufsverbot für das Pflanzenschutzmittel.

Allerdings wird eine erneute Zulassung des umstrittenen Pflanzenschutzmittels in der EU nun wahrscheinlicher. Diese läuft im Dezember aus. Viele Mitgliedsländer, darunter auch Deutschland, wollen den Einsatz von Glyphosat in der Landwirtschaft verbieten. Die nun vorliegende Bewertung bringt aber eine neue Sachlage im laufenden Prozess.

Die Einschätzung sei Ergebnis der mehr als dreijährigen Arbeit von Dutzenden Wissenschaftlern der Behörde und der Mitgliedstaaten, teilt die EFSA mit. „Sie basiert auf der Auswertung vieler Tausend Studien und wissenschaftlicher Artikel“, erklärte der Leiter der EFSA-Risikobewertung, Guilhem de Seze.

Zuvor war bereits die Europäische Chemikalienagentur zu dem Schluss gekommen, dass der Wirkstoff die wissenschaftlichen Kriterien für eine Einstufung als krebserregender, erbgutverändernder oder fortpflanzungsgefährdender Stoff nicht erfüllt.

Damit haben sich die beiden entscheidenden Prüfungsbehörden in der EU darauf festgelegt, dass sie eine Neuzulassung von Glyphosat unkritisch sehen. Die EU-Kommission muss nun eine Empfehlung über eine erneute Lizenzvergabe erstellen – und sich dabei an den wissenschaftlichen Einschätzungen der beiden Institutionen orientieren.

Entscheiden werden am Ende darüber aber die Mitgliedstaaten im weiteren Zulassungsprozess. Große Länder wie Frankreich, Italien und Deutschland stehen Glyphosat kritisch gegenüber und dürften am Ende beim Votum den Ausschlag geben. Doch könnten die Regierungen nach der positiven Risikobewertung durch die Wissenschaftler unter Druck geraten.

Bayer will für Wiederzulassung von Glyphosat werben

„Mit dieser Bewertung werden wir in jedem EU-Land dafür werben, einer Wiederzulassung des Wirkstoffs Glyphosat auf europäischer Ebene zuzustimmen“, sagte Bayer-Cheflobbyist Matthias Berninger dem Handelsblatt.

Die Bundesregierung aber hat sich festgelegt: Sie will Glyphosat Ende 2023 vom Markt nehmen und begründet dies mit Hinweis auf das Artensterben. Der massive Einsatz des Unkrautvernichters entziehe Insekten und Feldvögeln flächenhaft die Nahrungsgrundlage. Die grün geführten Ministerien für Landwirtschaft und Umwelt in Berlin haben mehrfach erklärt, von dem Verbot nicht abrücken zu wollen.

Möglich ist dies, weil die Einzelstaaten in der EU letztlich selbst über eine Freigabe entscheiden können. Das aber wird rechtlich schwieriger, wenn ein Wirkstoff in der Union weiterhin eine Lizenz besitzt. Die Länder müssen dann besondere Gründe anführen. Luxemburg ist gerade mit einem national verhängten Glyphosatverbot vor Gericht gescheitert – gegen die Entscheidung des Großherzogtums hatte Bayer geklagt.

Bayer sieht Rechtsposition in den USA gestärkt

Für Bayer hat die neue Risikobewertung durch die EFSA eine milliardenschwere Bedeutung. Dabei geht es nicht um das eigentliche Geschäft: Europa macht weniger als zehn Prozent des globalen Glyphosatverkaufs aus, der auf rund fünf Milliarden Euro geschätzt wird. Das Mittel wird vor allem in den USA und Südamerika verkauft.

Die EFSA-Einstufung könnte Bayer hingegen bei der Abwehr von Glyphosatklagen in den USA helfen. Denn jetzt halten große Prüfungsbehörden in allen entscheidenden Ländern den Wirkstoff nach neuestem Stand für unbedenklich. Bayer wird dies bei anstehenden Prozessen und in der Abwehr neuer Klagen voranstellen. „Wir sind überzeugt, dass die Einstufung der EFSA auch unsere Rechtsposition in den USA stärken wird“, sagte Berninger.

Bayer hat derzeit noch sechs Milliarden Euro an Rückstellungen in der Bilanz für die Beilegung künftiger Glyphosatklagen. Mit wachsenden Erfolgen könnte der Konzern diese möglicherweise nach und nach auflösen. Zuletzt hat Bayer mehrere Prozesse in Serie gewonnen.

Der Konzern hatte sich dieses Rechtsrisiko mit der 63 Milliarden Dollar schweren Übernahme des US-Saatgutherstellers Monsanto eingehandelt. Die außergerichtliche Beilegung von mehr als 100.000 Klagen in den USA hat Bayer bereits mehr als zehn Milliarden Dollar gekostet.

Ins Rollen gebracht hat die Klagewelle die internationale Krebsforschungsagentur IARC. Sie bewertete Glyphosat 2015 als „wahrscheinlich krebserregend“. Bisher ist keine andere staatliche Behörde dieser Einschätzung gefolgt.

Glyphosat: Deutsche Bauern wollen Wahlfreiheit

In Deutschland wird Glyphosat schon jetzt nur noch eingeschränkt verwendet. Verboten ist der Einsatz etwa in öffentlichen Parks. Die Deutsche Bahn – einer der Großabnehmer – will das Mittel zur Unkrautbefreiung der Gleisbette nicht mehr verwenden. In der Landwirtschaft gibt es aber erst wenige Einschränkungen.

Das Mittel ist hochwirksam, billig und wird von den Landwirten deswegen gern zur Sicherung der Ernte eingesetzt. Von einem Totalverbot hält der Deutsche Bauernverband nichts. Stattdessen sollten Landwirte die Entscheidungsfreiheit über den verantwortungsbewussten Einsatz behalten und die Anwendung auf das notwendige Maß begrenzen, heißt es in einem Positionspapier des Verbands.

An ein Komplettverbot hat sich außer Luxemburg noch kein EU-Land getraut. Frankreich hat sein 2017 erklärtes Ziel, binnen drei Jahren Glyphosat zu verbieten, längst kassiert – auch auf Druck heimischer Bauern. Mittlerweile zahlt Paris Beihilfen an Landwirte, die auf das Mittel verzichten, um deren Produktivitätseinbußen auszugleichen.

Weil Glyphosat so wirksam ist, hat die Agrarchemieindustrie in den vergangenen Jahrzehnten kaum an neuen Unkrautvernichtern geforscht. Bayer hat 2019 zugesagt, ein neues Herbizid-Molekül als zusätzliche Methode zur Unkrautbekämpfung zu entwickeln. Aktuell hat der Konzern einen aussichtsreichen Wirkstoffkandidaten in der letzten Phase der Prüfung. „Wir erwarten noch in diesem Jahrzehnt die Marktzulassung“, sagt Bayer-Manager Berninger.

