Glyphosat Von Vergleich ausgeschlossen: Nicht-US-Staatsbürgerin fordert von Bayer Entschädigung nach Krebsdiagnose

Eine Mexikanerin klagt gegen Bayer, weil sie nach der Nutzung des Unkrautvernichters Roundup erkrankt ist. Für Schadensersatz sehe der Konzern jedoch keine Grundlage.

Eine Klägerin wirft Bayer vor, sie unrechtmäßigerweise von einem Vergleich im Zusammenhang mit dem Unkrautvernichter Roundup ausgeschlossen zu haben, weil sie keine US-Staatsbürgeschaft gehabt habe. (Foto: Reuters) Pharma- und Agrarkonzern Bayer

New York Bayer droht neues Ungemach in den USA im Rechtstreit um das glyphosathaltige Herbizid Roundup. In einem Bundesgericht im Bundesstaat Virginia wurde eine weitere Klage gegen den Agrar- und Pharmakonzern eingereicht.

Die Klägerin wirft Bayer darin vor, sie unrechtmäßigerweise von einem Vergleich im Zusammenhang mit dem Unkrautvernichter Roundup ausgeschlossen zu haben, weil sie keine US-Staatsbürgerschaft gehabt habe.

Bei der Klägerin Elvira Reyes-Hernandez, die Roundup bei ihrer Arbeit auf Farmen verwendete, wurde 2019 die Krebserkrankung Non-Hodgkin-Lymphom diagnostiziert. Sie wollte an einem Vergleich beteiligt werden, bei dem tausende Roundup-Nutzer im Durchschnitt eine Zahlung von 120.000 Dollar erhalten hatten.

Reyes-Hernandez fordert nun Schadenersatz von Bayer. Zudem verlangt sie, dass Bayer auch Nicht-US-Bürger bei Roundup-Vergleichen beteiligen soll. Reyes-Hernandez ist laut der Nachrichtenagentur Reuters mexikanische Staatsbürgerin.

Die Klagewelle in den USA hatte sich Bayer mit der Milliarden-Übernahme des Roundup-Herstellers Monsanto eingehandelt. Bayer teilte mit, dass die Klage keine Grundlage habe.