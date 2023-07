Grüne Stahlproduktion EU stimmt Förderung in Milliardenhöhe für Thyssen-Krupp zu

Der Konzern will künftig 2,5 Millionen Tonnen Stahl pro Jahr in einer sogenannten Direktreduktionsanlage erzeugen.

Düsseldorf Die EU-Kommission hat nach langer Wartezeit ihre Zustimmung zu einer milliardenschweren Förderung des Bundes und des Landes Nordrhein-Westfalen (NRW) für Thyssen-Krupp gegeben. Das teilten EU-Kommission und das Bundeswirtschaftsministerium am Donnerstag mit.

„Das ist eine enorm wichtige Entscheidung für den Klimaschutz und den Industriestandort in Deutschland“, erklärte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). Nicht zuletzt gehe es um viele Arbeitsplätze, die mit dem Vorhaben zukunftssicher gemacht werden können.

Mit diesem Vorhaben gebe man auch der Wasserstoffwirtschaft in Deutschland und Europa einen weiteren Schub: „Wir werden im Rahmen des IPCEI Wasserstoff weitere Vorhaben unterstützen, damit auch die Erzeugung und der Transport des Wasserstoffs ermöglicht wird.“

Die EU prüft bereits seit zwei Jahren, ob die öffentliche Hand den Essener Stahlkonzern mit zwei Milliarden Euro beim Bau einer modernen Produktionsanlage unterstützen darf. Die nun erfolgte Zustimmung ist zwar noch kein endgültiger Förderbescheid: Dessen genaue Ausgestaltung sowie der Zeitplan müssen vom Bund noch ausgearbeitet werden. Doch die Genehmigung ist ein wichtiger Schritt im Verfahren.

„Unser Projekt ist ein wichtiger Beitrag zum Erreichen der Klimaziele in Deutschland und Europa und sichert zukunftsfähige Industriearbeitsplätze, auch in angrenzenden Branchen“, erklärte Bernhard Osburg, Vorstandsvorsitzender von Thyssen-Krupp Steel, in einer Mitteilung des Unternehmens. Auch für die internationale Wahrnehmung des Stahlstandorts sei dies ein wichtiger Schritt: „Wir setzen jetzt auf eine zeitnahe formale Gewährung durch die Bundesregierung.“

Unstimmigkeiten führen zu Chaos bei der Förderung

Ende 2026 soll eine sogenannte Direktreduktionsanlage zur Stahlerzeugung in Betrieb gehen und jährlich 2,5 Millionen Tonnen Stahl produzieren – zuerst mit Erdgas und dann mit grünem, also durch Strom aus erneuerbaren Quellen erzeugtem Wasserstoff. Das wäre entscheidend, um den Ausstoß klimaschädlicher Stoffe einzudämmen. Da das Wirtschaftsministerium einem vorzeitigen Beginn des Projekts zugestimmt hatte, konnte Thyssen-Krupp bereits mit den Arbeiten am Standort Duisburg beginnen.

Insgesamt betragen die Kosten des Projekts rund 2,7 Milliarden Euro, heißt es aus Konzernkreisen. Bei der geplanten Förderung von bis zu zwei Milliarden Euro soll der Bund eine Beihilfe von etwa 1,3 Milliarden leisten, das Land Nordrhein-Westfalen unterstützt den Industriekonzern mit einer Förderung von 700 Millionen Euro. Der Konzern selbst will knapp eine Milliarde Euro investieren.

Das Verfahren gestaltet sich schwierig: Unstimmigkeiten zwischen Berlin, der EU-Kommission und Thyssen-Krupp hatten die Genehmigung der EU und damit den Förderbescheid seit 2021 verzögert. Während es etwa bei einem Antrag des Stahlkonkurrenten Salzgitter AG keine Änderungen von Konzern- oder Bundesseite mehr gab, habe es bei der Förderung von Thyssen-Krupp im Nachhinein noch mehrmals Diskussionspotenzial bei dem Förderantrag gegeben, wie das Handelsblatt aus Unternehmenskreisen erfuhr.

Für den Konzern würde der Förderbescheid Planungssicherheit in schwierigen Zeiten bedeuten. Thyssen-Krupp war im zweiten Quartal des Geschäftsjahrs 2022/23 mit einem Verlust von 223 Millionen Euro nicht nur tief in die roten Zahlen gerutscht. Zudem gestaltet sich auch die Suche nach einem Partner für die Stahlsparte des Unternehmens, Thyssen-Krupp Steel laut Informationen des Handelsblatts aus Unternehmens- und Finanzkreisen seit Jahren schwierig. Die für die grüne Stahlproduktion nötigen Investitionen kann der Konzern nicht allein decken.

Mit Thyssen-Krupp warten auch Arcelor-Mittal und Saarstahl auf eine Förderfreigabe. Insgesamt geht es um eine staatliche Förderung von sechs Milliarden Euro für diese drei Stahlkonzerne sowie Salzgitter.

